Kijk om 15:00 live mee met de Nintendo Direct Partner Showcase

Nintendo’s eerste Nintendo Direct gericht op meerdere games van het jaar komt er aan. Vandaagg om 15:00 zenden ze namelijk de Nintendo Direct Partner Showcase uit. Deze presentatie van 30 minuten zal zich focussen op aankomende games voor de Switch en Switch 2. In een Partner Showcase komen er games aan bod van partner uitgevers en ontwikkelaars van Nintendo.

Wat dit betekent is dat je in principe geen games van Nintendo zelf hoeft te verwachten, al kunnen er wel samenwerkingen voorbij komen met derde partijen. Dit gebeurd bijvoorbeeld ook met games als Hyrule Warriors. Let er wel op dat de kans hiervoor klein is.

Hieronder kun je live meekijken met de Direct, hem later terugkijken of lees al het nieuws op deze site.