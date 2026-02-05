Releasedatum voor Caves of Qud

Tijdens de Indie World-presentatie van augustus 2025 werd aangekondigd dat Caves of Qud nog hetzelfde jaar naar de Nintendo Switch zou komen. Maar in november lieten de makers weten dat de Switch-release werd uitgesteld naar het begin van het nieuwe jaar. Er was extra tijd nodig om de gewenst kwaliteit van de port te halen. Een release in januari 2026 is niet gelukt, maar uitgever Kitfox Games en ontwikkelaar Freehold Games onthullen nu een concrete releasedatum. Spelers kunnen vanaf 16 februari op de Switch met de titel aan de slag. Bekijk vooral ook de releasedatumtrailer onderaan het bericht.

Wat voor game is Caves of Qud?

Caves of Qud is een zeer uitgebreide roguelike game. De titel kwam in 2015 in Early Acces naar Steam met vervolgens de volledige release in december 2024. De recensies op dit platform zijn overweldigend positief. Caves of Qud bevat verschillende speelstijlen, van permadeath tot verhalende verkenning, en alsof dat nog niet genoeg is heeft het ook dagelijkse uitdagingen. Spelers banen zich een weg door duizenden jaren aan beschavingen terwijl ze proberen te overleven in een gesimuleerde wereld vol bewuste planten, mutanten en retrofuturistische catastrofes. Alles is uitgedacht en reageert op jouw keuzes. Het is een levende wereld waarin jij slechts een klein onderdeel speelt. Elk monster en NPC is net zo ontwikkeld als de speler. Dat betekent dat het een level, skill, equipment, en verschillende body parts heeft, en zich zelf aansluit bij verschillende facties. Er zitten meer dan 70 facties in de game om mee samen te werken of juist tegen te werken, en de game zit vol quests en NPC’s.

Mocht je meer willen weten, neem dan een kijkje op de officiële website. En vergeet niet de nieuwe trailer hieronder te bewonderen!