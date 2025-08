[Review] Ritual of Raven – Niet voor mij weggelegd, maar misschien wel voor jou

Donderdag 7 augustus kunnen Switch-bezitters aan de slag met een nieuw spel van de makers van Sticky Business, genaamd Ritual of Raven. Hoewel deze aankomende nieuwe game ook onder het cozy-genre valt, is het een heel ander soort spel. Ritual of Raven is namelijk een titel met een groot verhaal met hier en daar wat magische farming- en puzzelelementen. Zonder nu al te veel weg te geven, kan ik wel zeggen dat ik toch een ander soort spel had verwacht. Of dat erg is of niet, dat lees je in deze review!

Creëer jouw eigen tovenaar

Voordat het magische avontuur begint, mag je jouw eigen tovenaar creëren. Je hebt keuze uit een mooie handvol aan opties. Zo zijn er om te beginnen dertien verschillende huidskleuren. Daarna kun je kiezen uit negen hoofddeksels, zestien kapsels, vier brillen, vier accessoires, zes stuks bovenkleding en vier broeken/rokken. Het aantal opties is dus meer dan prima, al is me wel iets opgevallen. Als je ervoor kiest om een hoofddeksel te dragen, dan zijn de korte kapsels helaas slecht te zien. Bovendien is het in dit creëermenu niet mogelijk om je personage rond te laten draaien, waardoor je de achterkant van je personage niet kunt zien. Gelukkig is het wel mogelijk om vanaf het begin al jouw poppetje aan te passen via de spiegel in jouw huis. Mocht je dus toch meteen je uiterlijk willen veranderen omdat je de achterkant niet mooi vindt, dan kan dat! Evenals kan er een willekeurig karakter gecreëerd worden en mag je jouw tovenaar een naam, voornaamwoord en stem geven.

Hoofdstuk 1

In Ritual of Raven ben jij, de speler, op wonderbaarlijke wijze terechtgekomen in de wereld Leynia. In tegenstelling tot jouw eigen wereld, is er in Leynia wél magie te gebruiken! Gelukkig maakt dit je niet angstig, aangezien je personage altijd al heeft gedroomd om magie in levende lijve te ervaren. Maar ja, helemaal alleen in een wildvreemde wereld arriveren is natuurlijk niet prettig. Gelukkig kom je meteen aan het begin van het spel Sage tegen. Deze heks wil je wel de kneepjes van het magische vak leren. Nadat je geslapen hebt in het huis van Sage, lopen jullie terug naar het portaal waar jij de vorige dag uit bent gekomen. Daar weet ze je te vertellen dat haar lieve Flufferstoop, een familiegeest, was opgezogen door dat portaal. Heel veel meer informatie krijg je niet, maar één ding is duidelijk: ze wilt heel graag weer herenigd worden met Flufferstoop en daar ga jij samen, met jouw eigen opgeroepen familiegeest Raven, bij helpen!

Lees en laat wezens het boerenleven voor je oppakken

Wat je net las is echter pas het begin van het verhaal. In Ritual of Raven moet je namelijk best veel lezen. Je komt dan natuurlijk wel veel meer te weten over Leynia, maar ook over de diverse personages. Als je het leuk vindt om veel over de karakters te weten te komen, dan ben je in dit spel absoluut aan het juiste adres. Aan uitgebreide achtergrondverhalen is er immers absoluut geen gebrek. Het is fijn dat het spel praktisch altijd aangeeft waar je precies heen moet lopen om verder te gaan met het verhaal. Tussendoor mag je ook zijmissies oplossen, waardoor je even je aandacht kunt verplaatsen van het hoofdverhaal.

Je mag zo nu en dan dus ook iets anders doen in plaats van alleen maar lezen, al mocht dat wat mij betreft vaker gebeuren. Als je al het één en ander van deze game gehoord hebt, dan weet je ongetwijfeld ook wel dat het deels een boerderij-simulatiespel is. Echter, deze game pakt het wel wat anders aan dan vergelijkbare games. Jij mag de planten immers niet zelf verzorgen, omdat ze dan hun magie verliezen. Het fijne is dat er in deze wereld Construct-wezens te vinden zijn, die het boerenleven wel zien zitten. Dat scheelt natuurlijk een hele hoop. Jij moet ze alleen voorzien van de juiste zaden, tarotkaarten en instructies. De laatste twee hangen trouwens nogal samen. Je geeft de Construct-wezens namelijk instructies door de tarotkaarten op de juiste volgorde te plaatsen. Zo moet je bijvoorbeeld eerst een paar stappen zetten voordat je het wezentje de grond kan omploegen, water kan geven, zaden kan planten en ga zo maar door. De zelfgekweekte planten en gevonden voorwerpen zoals bloemen, paddenstoelen en bessen heb je vervolgens nodig om spreuken uit te voeren en andere gebieden te ontgrendelen.

Los puzzels op en vis items uit portalen

De Construct-wezens vinden niet alleen het zijn van boer leuk, want ze willen ook puzzels voor je oplossen. Dit is erg leuk om tussen het verhaal door te mogen doen. De puzzels zijn verspreid over heel de wereld en soms kom je ze tegen terwijl je de juiste kaart nog niet in bezit hebt. Gelukkig laat de titel je weten dat dit het geval is en dat je de puzzel dus nog even links moet laten liggen. Naarmate het verhaal vordert zal je dan ook alsmaar meer soorten tarotkaarten ontgrendelen, waaronder de snelgroei- en zangkaart. Daardoor blijft de gameplay redelijk variërend, al blijft de basis wel hetzelfde.

Vissen hoort stiekem ook altijd wel bij een boerderij-simulatiespel, maar ook hier pakt Ritual of Raven het helemaal anders aan. Je gaat namelijk niet naar een meertje om daar je hengel uit te gooien, maar je probeert voorwerpen uit portalen te vissen. Dit is vormgegeven als een grijpautomaat, waar je precies moet timen om een bolletje uit het portaal te vissen. Hier kan een simpel iets in zitten zoals een rozenblaadje of een zeldzaam stuk zoals een onderdeel van een ruimteschip. Je moet trouwens wel aas gebruiken in de vorm van kristallen, de geldeenheid. Dit lijkt zonde van je geld, maar gelukkig is het voltooien van missies al voldoende om jouw portemonnee bij te vullen. Het is trouwens goed om te weten dat je niet kunt zien wat je gaat vangen. Daardoor blijft het altijd een verrassing wat je precies binnen hengelt!

Kleurrijke wereld stottert als je beweegt

De eerste keer dat ik Ritual of Raven speelde, viel mij meteen al iets op: het lijkt alsof het spel stottert. Dit betekent trouwens niet dat de game telkens frames overslaat, al zorgt het er wel voor dat deze titel niet zo scherp oogt als je beweegt. Dit vind ik persoonlijk erg jammer, aangezien de wereld Leynia erg mooi is aangekleed. Met name de binnenkant van gebouwen zijn erg gedetailleerd en staan vol met spullen. Daarbij is de game ongelooflijk kleurrijk, wat meteen al te zien is als je de titel voor het eerst opstart. Het uiterlijk wordt trouwens gecomplimenteerd door de dromerige lofi-achtige muziek.