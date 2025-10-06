[Update] Koei Tecmo heeft meer informatie gedeeld over personages uit Age of Imprisonment

Update: Nintendo of America is begonnen met de Engelse namen te onthullen die staan nu in het artikel. Op het moment van aanpassen is nog niet alles onthuld. Dit artikel wordt dan ook later nogmaals geupdate.

Over exact een maand verschijnt Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Deze game moet het verhaal vertellen van ver voor Breath of the Wild en Tears of the Kingdom. Zo kun je spelen als onder andere de eerste koning van Hyrule, Rauru, en zijn vrouw Sonia, maar ook de originele sages die tegen Ganondorf vochten.

Er is niet heel veel aan details gedeeld, maar wel de Japanse namen voor de Sages en een gloednieuw personage, de hulp van Zelda. Ook hebben al deze personages een beetje achtergrond gekregen. Nu moet ik zeggen dat mijn Japans niet heel goed is en de namen mogelijk gelokaliseerd worden, dus ik zet hier de Japanse tekst en mogelijke vertalingen opties, mocht iemand verbeteringen hebben zet het vooral in de comments.

Agraston is een goede vriend van Rauru en het hoofd van de Goron. Hij wordt omschreven als intelligent en genereus persoon.

Qia is de koningin van de Zora en is erg goed in vechtsport. Ze wordt gezien als dapper en moedig en als iemand die anderen inspireert.

クラフィカ (Krafika/Kurafuika) is de leider van de Rito. Dit personage is loyaal aan en zorgzaam voor zijn vrienden, maar zijn woorden en acties zijn soms niet even duidelijk.

アルディ (Arudi/Aldi) is de enige die getoond wordt zonder masker. Ze wordt gezien als de warme leider van de Gerudo die de stam verenigd. Het lijkt er alleen op dat ze in het begin van het spel nog loyaal is aan Ganondorf door de wet van de Gerudo.

ラナリア (Ranaria/Lanaria) is een nieuw onthuld personage. Ze is de hulp van Zelda en is benoemd door Rauru. Rauru vertrouwd haar en ze moet een aardige persoonlijkheid hebben. Daarnaast heeft ze een nieuwsgierigheid naar mystieke dingen en heeft ze altijd een notitieboek.

