Shogun Showdown komt naar de Nintendo Switch

Shogun Showdown komt binnenkort naar de Switch! Goblinz Publishing en ontwikkelaar Roboatino hebben aangekondigd dat het spel vanaf 5 september 2024 beschikbaar zal zijn.

Dit turn-based gevechtsspel combineert rogue-like en deck-building elementen en is geïnspireerd door populaire games zoals Into the Breach en Slay the Spire. Na ruim een jaar in Early Access te zijn geweest, komt de volledige versie nu uit op meerdere platformen. In Shogun Showdown is elke zet belangrijk. Je moet je personage goed positioneren en op het juiste moment aanvallen. De game biedt de mogelijkheid om je aanvalstegels te upgraden en combinaties te maken. Daarnaast kun je nieuwe vaardigheden leren en het beste deck samenstellen om de Shogun te verslaan. De game heeft een Japanse sfeer met prachtige pixel art graphics.

Ben jij fan van deck-building games? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.