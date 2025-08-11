Launch-trailer voor Fruitbus

Op 7 augustus verscheen cozy-open world avontuur Fruitbus voor de Nintendo Switch. Deze game is alleen te verkrijgen in de Nintendo eShop. Tot en met 20 augustus krijg je nog 10% korting op de aanschafprijs en betaal je geen €19,99 maar €17,99. Fruitbus is al wat langer te spelen op Steam en werd daar goed ontvangen. Dus check vooral de recent gedeelde launch-trailer om te zien of het een game voor jou is. Je vindt de trailer onderaan dit bericht.

Fruitbus is een schattig culinair avontuur, die zich afspeelt in een wereld waarin smaak alles is. Jij hebt een foodtruck en bevind je op de eilandengroep Gustum, waar je op zoek bent naar de lekkerste nieuwe gerechten. Ga op onderzoek uit door de verschillende gebieden, ontdek verse groente en fruit, leer de gebruiken van de verschillende eilanden en maak gerechten waarmee je de lokale bevolking helemaal blij maakt. Verwerf een boel trouwe klanten en leer hun verhalen kennen door hun eten te geven welke sterke emoties oproepen. En vergeet vooral je trouwe bus niet! Je kunt je keuken naar hartenlust uitbreiden met nieuwe gereedschappen om zowel originele recepten als de lokale delicatessen te proberen. Pas zowel de binnen als de buitenkant aan om in stijl te kunnen reizen en nieuwe klanten te lokken.

Komt Fruitbus op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!