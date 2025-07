Releasedatum bekend voor Disgaea 7 Complete (Switch 2)

In juni onthulde Nippon Ichi Software dat Disgaea 7 Complete in de herfst exclusief voor de Nintendo Switch 2 uitgebracht gaat worden. Nu maakt uitgever NIS America ook een concrete releasedatum bekend. De game verschijnt op 10 oktober. Ook is er een nieuwe ‘Anything Goes’-trailer gedeeld. Die kun je onderaan dit bericht bekijken.

Bring bushido back to Hinomoto when Disgaea 7 Complete launches exclusively for #NintendoSwitch2 on Oct 10! pic.twitter.com/P0amRZioJJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 29, 2025

Oorspronkelijk werd deze tactische RPG in 2023 voor de Switch uitgebracht als Disgaea 7: Vows of the Virtueless. Een jaar later verscheen een Complete Edition in Japan voor de Switch, PlayStation 4 en 5. Een westerse release is destijds nooit bevestigd. Maar nu komt deze versie toch naar het Westen. Alleen wél exclusief voor de Switch 2. Disgaea 7 Complete bevat alle eerder uitgebrachte DLC en bonuscontent, plus extra verhaalcontent en een nieuw speelbaar personage. Mocht je meer willen weten, neem dan een kijkje op de officiële NIS-site.

Kijk jij uit naar Disgaea 7 Complete? Laat het ons weten in de reacties!