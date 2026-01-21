Launchtrailer voor Mio: Memories in Orbit

Gisteren verscheen Mio: Memories in Orbit voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Wie onze review heeft gelezen weet dat wij deze titel als de eerste klapper van 2026 bestempeld hebben. De metroidvania blijkt een uitstekende keuze om het nieuwe jaar mee te beginnen en kreeg dan ook een mooie 9. Mocht je liever nog iets meer beeldmateriaal zien voordat je besluit de game wel of niet aan te schaffen, dan is er nu de launchtrailer die door Focus Entertainment en Douze Dixièmes is gedeeld. Je vindt de trailer onderaan.

Vind de verloren herinneringen van het schip

Mio: Memories in Orbit speelt zich af op het ruimteschip The Vessel. Dit schip werd altijd onderhouden door verschillende AI-robots, de Pearls, maar stuk voor stuk zijn die kapot gegaan. Het hart van het schip trekt het niet meer en ieder moment kan het schip ophouden met werken. Als een soort laatste hoop wordt Mio ingezet, een behendige robot met buitengewone vaardigheden. Verken een bijzondere verlaten wereld, vind de Pearls en verzamel hun ‘memories’ om zo het hart van het schip te repareren.

Mio: Memories in Orbit is voor €19,99 digitaal te koop via de Nintendo eShop (Switch en Switch 2).