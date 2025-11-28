Ubisoft laat meer zien van Assassin’s Creed Shadows op Switch 2

Volgende week verschijnt Assassin’s Creed Shadows op de Switch 2 en hiermee de eerste moderne Assassin’s Creed op Nintendo-systemen (de gelimiteerde Origins Cloud Edition telt niet mee hier. De eerste trailer zag er al behoorlijk indrukwekkend uit, maar een nieuw bericht op hun eigen site duikt wat meer de diepte in. Zo zijn er verschillende video’s zoals onderstaande in terug te vinden met meer technische details over hoe ze dit hebben gedaan. Zo wordt er uitgelegd wat voor belichting er wordt gebruikt om RAM te besparen en hoe ze DLSS gebruiken.

Ook praten ze over het gebruik van het touchscreen en VRR. Voor alle details zou ik aanraden de originele pagina te bekijken. Wat hier niet genoemd wordt, maar wij wel te horen hebben gekregen van Ubisoft, is dat de game geen optie gaat krijgen voor de gratis Claws of Awaji DLC. Bij de andere versies kon je die gratis krijgen door de game vroeg te kopen. Dat is hier niet het geval. Wel zullen alle andere gratis updates toegevoegd zijn bij lancering. Dus ook het speciale Attack on Titan event. Hoe het precies gaat werken als je Awaji wel hebt gespeeld op een save file is nog niet bekend helaas.