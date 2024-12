Leaker Weibo-website zegt dat de Switch 2 op 8 januari wordt aangekondigd

De geruchten van Nintendo’s aankomende console vliegen inmiddels rondom iedereens oren. Zo zou dbrand bijvoorbeeld de Switch 2 al onthuld hebben en zijn er renders van diezelfde console door een accessoirefabrikant gelekt. De aankondigingsmaand van januari heb je ongetwijfeld ergens voorbij horen komen. Echter wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. Een leaker op de website Weibo laat op een cryptische manier namelijk weten dat de opvolger van de Nintendo Switch op 8 januari zou worden aangekondigd.

Zoals altijd moet dit nieuwtje met een enorme korrel zout genomen worden. Toch is het wel interessant, want dezelfde persoon waarvan dit nieuws komt heeft een aantal spellen van de Nintendo Direct van juni 2024 vroegtijdig naar buiten gebracht. Zo wist die onder andere te vertellen dat er een nieuwe 2D Zelda en een nieuwe Mario Party in de presentatie zouden zitten. Je raadt het misschien al, maar inderdaad: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom en Super Mario Party Jamboree waren allebei te zien in de Nintendo Direct van 18 juni.

Mocht de lekker er ditmaal toch wel naast zitten, dan is het goed om te weten dat het sowieso niet heel lang meer duurt voordat Nintendo zelf met informatie naar buiten komt. Over 98 dagen komt het fiscale jaar immers ten einde en voordat dat moment aanbreekt heeft Nintendo belooft met informatie over haar nieuwe console naar buiten te brengen.