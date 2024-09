[Preview] Smushi Come Home-DLC Heart of the Forest – Een vermakelijke uitbreiding

Smushi Come Home-DLC Heart of the Forest – Een vermakelijke uitbreiding

In 2023 verscheen het schattige openwereldavontuur Smushi Come Home. De game werd erg positief onthaald door fans en critici. Ontwikkelaar SomeHumbleOnion Kon het daarom natuurlijk niet laten om een uitbreiding te maken. In de gratis DLC Heart of the Forest keer je weer terug naar het magische bos uit de originele game om daar nieuwe gebieden te verkennen. Wij hebben de DLC al even op gamescom 2024 mogen spelen en vertellen je hier wat wij ervan vonden.

Rustig collectibles zoeken

In het deel van de DLC dat ik gespeeld heb, moest ik vijftig groene diamanten verzamelen. Deze kon je vervolgens uitgeven bij de gever van deze quest om weer verder te gaan in het bos. Het bos in de game heeft een hele vrolijke en rustgevende sfeer. De game deed me een beetje denken aan Mail Time van het Nederlandse Appelmoes Games. In de game loop, ren en spring je door dit gezellige bos op zoek naar diverse collectibles. Je beschikt ook nog over een sail cloth waarmee je door de wereld kunt gliden, zoals in Breath of the Wild en Tears of the Kingdom.

Hoewel de game heel rustig is en je nooit enige vorm van druk oplegt, is het platformen soms wel een uitdaging. Je moet goed om je heen kijken om te zien waar je precies op kunt springen om zo hoger gelegen platformen te bereiken. Ik kwam tijdens mijn speelsessie op een gegeven moment in aanraking met een platform waar ik op moest klimmen. Na goed zoeken vond ik in het water een bloem waarmee ik gelanceerd kon worden. Met de verkregen hoogte kon ik vervolgens makkelijk naar het nabijgelegen platform gliden.

Een chille DLC

De DLC Heart of the Forest biedt op het eerste gezicht vooral meer van hetzelfde, maar dat is in het geval van Smushi Come Home helemaal niet erg. Je zal hierdoor namelijk meer tijd doorbrengen in een erg chill en gezellig bos. Het lijkt daarmee een uitstekende uitbreiding te zijn als je net terugkomt van je werk- of schooldag en weer helemaal zen wilt worden. Heb jij de originele Smushi gespeeld en kun je niet wachten om aan de slag te gaan met deze DLC? Laat het vooral weten in de reacties. Ben je geïnteresseerd in meer gamescom-coverage? Klik dan hier.