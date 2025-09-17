[Preview] The Eternal Life of Goldman – Avontuur met karakter

Op gamescom 2025 kregen wij een uitgebreide speelsessie met The Eternal Life of Goldman, een actievolle platformgame met handgetekende animaties die direct doet denken aan klassiekers als DuckTales en moderne Metroidvania-games. Benieuwd hoe wij deze speelsessie hebben ervaren? Lees dan vooral verder.

Eerder dit jaar werd The Eternal Life of Goldman aangekondigd voor de Nintendo Switch, nog vóór we iets wisten over de komst van diens opvolger. Eerlijk gezegd had de game al bij die eerste aankondiging mijn aandacht te pakken. Dat kwam vooral door de unieke presentatie: handgemaakte animaties, een volwassen toon, uitdagende vijanden en interessante puzzelelementen. Desalniettemin was het pas tijdens de speelsessie op gamescom dat het potentieel van de game duidelijk werd. De combinatie van stijl, uitdaging en sfeer liet zien dat dit veel meer is dan een standaard platformer. Er zit liefde in het design, en dat voel je in elk aspect van de gameplay.

Op avontuur!

Tijdens onze speelsessie liet de ontwikkelaar weten dat The Eternal Life of Goldman beschikt over een uitgebreide hoeveelheid levels, die via een wereldkaart met elkaar verbonden zijn. De grootte van deze gebieden verschilt aanzienlijk, wat directe invloed heeft op hoe lang je onderweg bent voordat je een nieuw gebied bereikt. Dankzij het gebruik van de wereldkaart voelt de game als één samenhangend avontuur, in plaats van een simpele, lineaire reis van level naar level. Het wekt het gevoel op dat je echt op ontdekkingstocht bent. Een gevoel dat verder wordt versterkt door de manier waarop het verhaal wordt verteld en je kennismaakt met de verschillende bewoners van de spelwereld.

Daarnaast kent de game ook een uitgebreid upgradesysteem. Hoofdpersonage Goldman die, net als Dagobert Duck in DuckTales of Cranky Kong in Donkey Kong Country: Tropical Freeze, gebruikmaakt van een wandelstok die tevens dienstdoet als pogostick, kan onderweg talloze upgrades verzamelen. Deze upgrades beïnvloeden niet alleen de gevechten, maar openen ook nieuwe routes en geheimen binnen de wereld. Het zorgt voor extra diepgang en een gevoel van progressie dat perfect aansluit bij de avontuurlijke opzet van de game.

Daarnaast voelt de gameplay verrassend verslavend aan. Naarmate je verder komt, puzzels oplost, geheimen ontdekt en upgrades vrijspeelt, raak je steeds meer in de flow van het avontuur. De gelimiteerde duur van de speelsessie werkte daarbij bijna frustrerend op de goede manier. We wilden maar één ding: verder spelen. Die combinatie van uitdaging, beloning en ontdekking maakt duidelijk dat The Eternal Life of Goldman meer is dan een nostalgische knipoog. Het is een zorgvuldig ontworpen ervaring die je blijft uitdagen en belonen.

Wachten op de Switch 2-versie?

The Eternal Life of Goldman verschijnt in 2026 op meerdere platformen, waaronder de Nintendo Switch 1 en 2. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar de versie voor de Nintendo Switch 2 lijkt mogelijk later te komen, vermoedelijk met verbeterde graphics. Wij speelden alvast de Xbox One-versie, die visueel indruk maakte met scherpe, vloeiende en gedetailleerde beelden. Volgens de ontwikkelaar zal de Switch-versie hier niet ver bij achterblijven, al moet er grafisch wel enigszins worden ingeleverd. Vooral de scherpte en de rijkgevulde achtergronden, die grafisch wat zwaarder wegen, zullen op de eerste Switch-versie iets minder aanwezig zijn.

Op het eerste gezicht lijkt dit geen grote wijziging, maar het roept wel de vraag op of dit niet ten koste gaat van de beleving. De kleurrijke achtergronden, waar vijanden, gebieden en andere elementen tot leven komen, gaven de presentatie een levendige en humoristische sfeer. Of dit visuele karakter overeind blijft op de Switch, valt nog te bezien. Zelf twijfel ik dan ook of ik niet beter kan wachten op de krachtigere Switch 2-versie. Toch is The Eternal Life of Goldman een titel om in de gaten te houden voor iedereen met een zwak voor platformgames. En zeg nou zelf: wie met een Nintendo-console heeft dat niet?