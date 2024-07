Luna-3X krijgt na jaren eindelijk een releasedatum!

Op 26 september kunnen Switch-bezitters aan de slag met het actiespel vol ritme!

Het is bijna niet te geloven, maar in 2017 werd Luna-3X aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Hoewel de titel van het spel zeven jaar terug nog LUNAXXX was, hebben we het wel over dezelfde game. Jarenlang bleef het stil, tot vorig jaar! In augustus 2023 werd namelijk de eerste trailer met ons gedeeld. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en hebben we eindelijk de officiële releasedatum. Dankzij Red Art Games en Pygmy Studio weten we dat Luna-3X op donderdag 26 september op de Switch verschijnt. Het spel zal via de Nintendo eShop verkocht worden voor een bedrag van $9.99.

In het ritmische actiespel Luna-3X krijgen Luna en Yona de taak om de wezens van de wereld te redden van een grote tsunami. Het redden van deze wezens gaat alleen niet zo makkelijk, maar gelukkig heeft het duo een bijzondere manier gevonden om ze tóch te redden. De reus Luna heeft de jongen Yona namelijk aan een vishengel bevestigd om hem te gebruiken als aas. Dan hoeft Yona alleen nog maar muziek te maken met zijn tamboerijn en vervolgens zullen alle wezens op hun afkomen!

Ben je benieuwd geworden naar Luna-3X? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!