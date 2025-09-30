Luister op Nintendo Music naar Princess Peach: Showtime!-muziek

Regelmatig brengt Nintendo nieuwe muziek uit op Nintendo Music. Zo kwamen recent nog tracks van Donkey Kong Bananza en Zelda II: The Adventure of Link beschikbaar. Vandaag is het de beurt aan muziek uit Princess Peach: Showtime!. Deze game kwam vorig jaar op de Nintendo Switch uit en bleek zeer geschikt voor beginnende spelers. Onze review kan je hier lezen. In totaal zijn er op Nintendo Music 73 nummers van Princess Peach: Showtime! per direct beschikbaar. Die nummers zijn samen goed voor 1 uur en 45 minuten aan luisterplezier.

De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Ga jij op Nintendo Music naar Princess Peach: Showtime!-muziek luisteren? Laat het ons weten in de reacties!

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.