Verhalende platformer Blueberry krijgt releasedatum (Switch)

Eind 2024 kondigde indie studio Mellow Games hun nieuwste project Blueberry aan. Inmiddels zijn we een flinke tijd verder en is er een officiële releasedatum voor deze verhalende 2D-platformer. Blueberry verschijnt op 28 mei voor diverse platformen waaronder de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever Hidden Trap en Mellow Games bekendgemaakt.

Blueberry is een verhaal gedreven reis door de gedachten van een getraumatiseerde vrouw genaamd Blueberry. Tijdens je reis beklim je de ‘Tower of Life’, herleef je haar belangrijkste herinneringen en verzamel je puzzelstukjes om het mysterie van haar verleden te ontrafelen. Laat je niet misleiden door het prachtige artwork. Deze game snijdt gevoelige thema’s aan als depressie en jeugdtrauma’s en belooft een emotioneel avontuur te worden. Qua gameplay combineert het verschillende elementen zoals het springen van platform naar platform, het spelen van minigames en het maken van keuzes in dialoog met andere personages. Wil je meer zien/lezen, kijk dan hier op de officiële website.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Blueberry? Bekijk dan vooral de nieuwe releasedatumtrailer hieronder!