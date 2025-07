Particle Hearts krijgt een releasedatum voor de Nintendo Switch

First Break Labs en Underwater Fire Games hebben vandaag bekendgemaakt wanneer Particle Hearts precies verschijnt. De atmosferische puzzel-avonturengame komt op 25 augustus 2025 naar Nintendo Switch. De game werd pas vorige maand bevestigd voor het platform, met toen nog een globale releaseperiode van dit jaar. Nu weten we dus exact wanneer spelers kunnen beginnen aan dit mysterieuze avontuur.

In Particle Hearts verken je een wereld die volledig bestaat uit deeltjes. Door speciale krachten te gebruiken, manipuleer je die deeltjes om puzzels op te lossen, vijanden te ontwijken en verborgen gebieden te bereiken. Het verhaal neemt je mee door een intrigerend landschap waar niet altijd duidelijk is wie je kunt vertrouwen. Ontmoet vreemde wezens, ontdek je rol in deze bijzondere wereld en ontrafel de waarheid stukje bij beetje. Particle Hearts biedt een open structuur waarin je vrij kunt ontdekken, met verschillende krachten om de omgevingen naar je hand te zetten.

Ben jij klaar voor de wereld van licht, schaduw en geheimen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!