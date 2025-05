Mario Kart World: het creëren van een open wereld

In de nieuwste editie van Ask The Developer draaide het allemaal om Mario Kart World. De developers achter deze Nintendo Switch 2-launchtitel beantwoordden allerlei brandende vragen. Zoals:

Hoe creëer je een meeslepende open wereld?

Het centrale concept van Mario Kart World is natuurlijk de open wereld. Een open wereld moet echter wel samenhangend zijn, dus werd het ontwerpen en ontwikkelen van deze game over een heel andere boeg gegooid. Het was niet langer voldoende om individuele circuits te ontwerpen – alles moest nu met elkaar in verbinding staan. Door te beginnen met een wereldkaart werd de in-game wereld stukje bij beetje ingericht. Hoewel elk circuit nog steeds zijn unieke kenmerken behoudt, staat alles in verband met elkaar en ligt alles op een logische plek. Je zult terwijl je door de wereld cruiset merken dat het klimaat mee verandert. Het doel van de ontwikkelaars was om dit zo geleidelijk mogelijk te doen, met hier en daar juist duidelijke contrasten. Zo merk je geen abrupte klimaat- en landschapsveranderingen op, maar kun je soms wel nog verrast worden door de omgeving. Het team is zo creatief mogelijk te werk gegaan, zodat alles zo natuurlijk mogelijk voelt. Nou ja, zo natuurlijk als een Mario Kart-game kan voelen.

Racen in weer en wind, dag en nacht

Het team is echter nog een stapje verder gegaan op het gebied van immersie, met een dag-en-nachtcyclus en wisselende weersomstandigheden. Ook dat bleek een flinke uitdaging te zijn, leggen ze uit in het Ask The Developer-interview. Hoe bepaal je hoe lang zo’n cyclus moet duren? Hoe verwerk je dynamisch weer op een natuurlijke manier in een game als deze? Uiteindelijk duurt een in-game dag-en-nacht-cyclus nu 24 minuten, maar verloopt de tijd niet helemaal gelijkmatig. Op die manier konden ze specifieke taferelen in de game een beter podium geven. Visueel komt het allemaal mooi samen, of je nu op een circuit rijdt of de open wereld verkent.

Maestro, muziek!

Een samenhangend geheel gaat echter verder dan alleen een mooi visueel plaatje. Ook het geluid en de muziek spelen hierin een cruciale rol. Ditmaal werd er meer van de componist gevraagd dan een leuke tune per circuit. Omdat je van het ene naar het andere circuit rijdt, moeten de tracks naadloos in elkaar kunnen overlopen. Nog niet zo eenvoudig, en het team heeft dan ook meerdere dingen moeten uitproberen voordat ze iets vonden dat goed werkte. Uiteindelijk hebben ze voor elke speelmodus een oplossing gevonden die de game-ervaring nét die mooie finishing touch geeft. Uiteindelijk staan er ruim 200 nummers in de Mario Kart World-jukebox. Da’s niet mals!

Een speelse, avontuurlijke sfeer

In een open world-game draait het natuurlijk allemaal om ontdekken en avontuur. Dat is precies het gevoel dat de ontwikkelaars wilden creëren met de nieuwe Mario Kart. Ook was het plan om dat gevoel van de klassieker Super Mario Kart weer op te wekken: speels. Met dat doel voor ogen zijn er bepaalde features toegevoegd, terwijl andere juist verdwenen. Zo kun je in Mario Kart World niet meer zo gedetailleerd je bolide of motor samenstellen als in Mario Kart 8, en zien de karts er nu ook heel anders uit. Ook de muziek en audio hebben een flinke overhaul gekregen, zodat beide beter aansluiten bij de speelse toon van World. Aan de andere kant zijn er nieuwe rijtechnieken geïntroduceerd, zoals wall rides, en beloven de developers een flinke dosis chaos in dit nieuwe deel. Kan ook niet anders, aangezien dit natuurlijk het eerste deel is met maar liefst 24 coureurs op de baan.

Waarom eigenlijk die keuze? Ook dat leggen de developers uit. Door de grote schaal van Mario Kart World kwamen spelers soms erg ver uit elkaar te liggen. En een Mario Kart-game hoort natuurlijk alles behalve leeg aan te voelen. Dus hoewel het een flinke uitdaging was om het aantal racers te verdubbelen, besloot het team dat dit de beste optie was.

