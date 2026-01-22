Mario Kart World ontvangt update 1.5.0

In december van vorig jaar ontving Mario Kart World update 1.4.0. Deze uitgebreide update bracht vernieuwde tracks en custom items. Vandaag is er opnieuw een update verschenen. Update 1.5.0 brengt weer nieuwe veranderingen met zich mee voor Mario Kart World. De belangrijkste toevoeging is dat team races nu mogelijk zijn in Knockout Tour als je in een kamer speelt tijdens Online Play of Wireless Play. Daarnaast ondersteunt de game nu ook de Poolse taal.

Verder zijn het vooral kleine problemen die nu opgelost zijn. Zo was er een probleem dat de game soms stopte als een speler als Kamek speelde op de baan Choco Mountain. Ook was de getoonde rating niet altijd correct wanneer je in een kamer zat en koos voor Everyone in Online Play.

Speel jij Mario Kart World nog regelmatig? Laat het ons weten in de reacties!