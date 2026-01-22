Meerdere samenwerkingen aangekondigd voor Maid Cafe on Electric Street

Vorig jaar kondigden uitgever PLAYISM en ontwikkelaar Adventurer’s Tavern de Switch-release van Maid Cafe on Electric Street aan. Nu hebben ze onthuld dat er acht samenwerkingen aan zitten te komen. Deze zullen alle acht tegelijk met de Switch-release verschijnen op 26 februari 2026. Het gaat in Maid Cafe on Electric Street om samenwerkingen met de volgende games:

Idol Manager

Wizardry: The Five Ordeals

Fatal Fury: City of the Wolves

The King of Fighters ’97

JanGeMa: JUNK GAMING MAIDEN

Urban Myth Dissolution Center

Metal Slug

La-Mulana 2

Maid Café on Electric Street is een pixelart verhaalgedreven avonturengame die via het verhaal een hartverwarmend gevoel wil overbrengen. Spelers runnen een vervallen maid café in Nipponbashi, Osaka en proberen de zaak nieuw leven in te blazen. Ondertussen verken je ook de stad en leer je je vier charmante maids beter kennen. Jouw keuzes daarin beïnvloeden het verdere verloop en bepalen het einde.

Benieuwd naar wat je kan verwachten? Bekijk dan onderstaande trailer. Hoewel deze in het Japans is, geeft het toch een goed beeld van wat het inhoudt. Kijk jij uit naar deze samenwerkingen in Maid Cafe on Electric Street? Laat het ons weten in de reacties!