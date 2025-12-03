Mario Kart World update 1.4.0 verandert tracks en voegt custom items toe

Nintendo heeft een gloednieuwe update uitgebracht voor Mario Kart World. Het brengt geen nieuwe content met zich mee, maar lost een flinke lading problemen op, maar past ook wat dingen aan. Zo als nieuwe regel opties en veranderde tracks. Het gaat hier vooral om intermission tracks op het water.

Daarnaast zijn er wat kleinere aanpassingen rondom de gameplay zoals minder tijd voor een coin respawned. Daarnaast zijn er flink wat kleine bugs opgelost. Geen veel gevraagde aanpassingen zoals de vorige keer, maar zeker fijne aanpassingen. De volledige lijst staat hieronder vertaald, de originele vind je hier.

Aanpassingen/Toevoegingen

“Custom Items” is toegevoegd aan de regels. Hiermee kun je zelf bepalen welke items verschijnen. Dit werkt in “VS Race”, “Balloon Battle”, “Coin Runners”, en “Room” in “Online Play” of “Wireless Play”.

Als je pauzeert zie je vanaf nu de naam van de muziek die speelt en waar die oorspronkelijk vandaan komt.

Settings/Controller laat je nu het volume van de muziek aanpassen.

Wanneer er spelers in een “Room” van “Online Play” zitten dan kunnen ze nu deelnemen aan “Race”, Knockout Tour” en “Battle” Tot vier spelers kunnen deelnemen “Race”, “Knockout Tour”, en “Battle”.

Je kunt vanaf nu vrienden joinen die vanuit “Friends” in “2p” bezig zijn met “Knockout Tour”. Dit geldt ook voor “Online Play”.

Bij “VS Race” in “Single Player” heeft het pauzemenu nu opties voor “Restart” en “Next Race”.

“Photo Mode” is nu te openen van het Pause Menu in “Race against Ghost” in “Time Trials”.

Tracks van de volgende tracks in “VS Race”, “Race” in “Online Play” en “Wireless Play”. Race van “Koopa Troopa Beach” naar “DK Spaceport”. Race van “Koopa Troopa Beach” naar “Crown City”. Race van “Koopa Troopa Beach” naar “Peach Stadium”. Race van “Whistlestop Summit” naar “Koopa Troopa Beach”. Race van “Desert Hills” naar “Koopa Troopa Beach”. Race van “DK Spaceport” naar “Koopa Troopa Beach”. Race van “Crown City” naar “Koopa Troopa Beach”. Race van “Peach Stadium” naar “Koopa Troopa Beach”.

Als je op Manta Ramp’s rug rijdt, zul je nu dashen.

Als Bullet Bill zul je Dragoneel niet meer raken.

Je kunt niet meer twee Boo items tegelijk gebruiken.

Dash Food respawned sneller nadat het is opgepakt door een racer.

Coins op water zullen sneller verschijnen nadat ze opgepakt zijn door een racer.

Bug Fixes