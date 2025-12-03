Mario Kart World update 1.4.0 verandert tracks en voegt custom items toe

Nintendo heeft een gloednieuwe update uitgebracht voor Mario Kart World. Het brengt geen nieuwe content met zich mee, maar lost een flinke lading problemen op, maar past ook wat dingen aan. Zo als nieuwe regel opties en veranderde tracks. Het gaat hier vooral om intermission tracks op het water.
Daarnaast zijn er wat kleinere aanpassingen rondom de gameplay zoals minder tijd voor een coin respawned. Daarnaast zijn er flink wat kleine bugs opgelost. Geen veel gevraagde aanpassingen zoals de vorige keer, maar zeker fijne aanpassingen. De volledige lijst staat hieronder vertaald, de originele vind je hier.
Aanpassingen/Toevoegingen
- “Custom Items” is toegevoegd aan de regels.
- Hiermee kun je zelf bepalen welke items verschijnen. Dit werkt in “VS Race”, “Balloon Battle”, “Coin Runners”, en “Room” in “Online Play” of “Wireless Play”.
- Als je pauzeert zie je vanaf nu de naam van de muziek die speelt en waar die oorspronkelijk vandaan komt.
- Settings/Controller laat je nu het volume van de muziek aanpassen.
- Wanneer er spelers in een “Room” van “Online Play” zitten dan kunnen ze nu deelnemen aan “Race”, Knockout Tour” en “Battle”
- Tot vier spelers kunnen deelnemen “Race”, “Knockout Tour”, en “Battle”.
- Je kunt vanaf nu vrienden joinen die vanuit “Friends” in “2p” bezig zijn met “Knockout Tour”. Dit geldt ook voor “Online Play”.
- Bij “VS Race” in “Single Player” heeft het pauzemenu nu opties voor “Restart” en “Next Race”.
- “Photo Mode” is nu te openen van het Pause Menu in “Race against Ghost” in “Time Trials”.
- Tracks van de volgende tracks in “VS Race”, “Race” in “Online Play” en “Wireless Play”.
- Race van “Koopa Troopa Beach” naar “DK Spaceport”.
- Race van “Koopa Troopa Beach” naar “Crown City”.
- Race van “Koopa Troopa Beach” naar “Peach Stadium”.
- Race van “Whistlestop Summit” naar “Koopa Troopa Beach”.
- Race van “Desert Hills” naar “Koopa Troopa Beach”.
- Race van “DK Spaceport” naar “Koopa Troopa Beach”.
- Race van “Crown City” naar “Koopa Troopa Beach”.
- Race van “Peach Stadium” naar “Koopa Troopa Beach”.
- Als je op Manta Ramp’s rug rijdt, zul je nu dashen.
- Als Bullet Bill zul je Dragoneel niet meer raken.
- Je kunt niet meer twee Boo items tegelijk gebruiken.
- Dash Food respawned sneller nadat het is opgepakt door een racer.
- Coins op water zullen sneller verschijnen nadat ze opgepakt zijn door een racer.
Bug Fixes
- Opgelost: een probleem waarbij de dash-tijd niet correct was na een Charge Jump.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler door een muur kon glijden wanneer hij van boven werd gestompt door een voertuig dat over de weg reed.
- Opgelost: een probleem waarbij een speler verpletterd werd wanneer hij een Thwomp raakte dat was neergekomen.
- Opgelost: een probleem waarbij een Bullet Bill niet werd weergegeven nadat deze was gebruikt.
- Opgelost: een probleem waarbij een personage wazig was wanneer “Focus” op “Character” stond tijdens het maken van een foto in de “Photo Mode” van het pauzemenu.
- Opgelost: een probleem waarbij het scherm vervormd raakte als je een pijp inging op hetzelfde moment dat je een Free Roam-sessie in “Online Play” binnenging.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler niet in een UFO kon stappen wanneer meerdere spelers dit tegelijk probeerden in Free Roam in “Online Play”.
- Opgelost: een probleem waarbij informatie van een vriend niet werd bijgewerkt in de vriendenlijst in “Friends” in “Online Play”.
- Opgelost: een probleem waarbij een communicatie-fout optrad bij het bekijken van een groeps-ID in “View Room Info” tijdens deelname aan een groep in “Friends” in “Online Play”.
- Opgelost: een probleem waarbij de positie van een speler daalde wanneer hij zich terugtrok tijdens de “Knockout Tour” in “Online Play”.
- Opgelost: een probleem waarbij een speler die je ziet tijdens het spectaten er steeds uitziet alsof hij van de baan raakt tijdens de “Knockout Tour” in “Online Play” of “Wireless Play”.
- Opgelost: een probleem waarbij het eigen personage of voertuig van de speler veranderde wanneer “Online Play” of “Wireless Play” opnieuw werd gestart na het stoppen van een race na de “Knockout Tour” in “Online Play” of “Wireless Play”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler vast kwam te zitten tegen een muur wanneer een Bullet Bill werd gebruikt terwijl hij van de baan viel in “Sky-High Sundae”.
- Opgelost: een probleem waarbij een Bullet Bill buiten de baan terechtkwam wanneer deze werd gebruikt in de laatste bocht van “Boo Cinema”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler door een bulldozer kon gaan in “Toad’s Factory”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler vast kwam te zitten op een schijnwerper in de race van “Toad’s Factory” naar “Bowser’s Castle” wanneer hij was veranderd in Bullet Bill.
- Opgelost: een probleem waarbij een Bullet Bill of Spiny Shell vast kwam te zitten op een rots wanneer deze in de eerste bocht van “Desert Hills” werd gebruikt.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler vast kwam te zitten tegen een boom bij gebruik van een Bullet Bill in “DK Pass”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler, wanneer hij klein was door Lightning, door de muur kon glijden in de laatste bocht van “DK Pass”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler vast kwam te zitten op een billboard wanneer hij in Bullet Bill veranderde in de race van “Crown City” naar “Desert Hills”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler door de stenen ring kon glijden wanneer hij een Bullet Bill of Mega Mushroom gebruikte terwijl hij viel in “Great ? Block Ruins” vlak voor de laatste bocht.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler vast kwam te zitten in de grond in de wei vlakbij “Big Donut”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler door de muur kon gaan wanneer hij terugspoelde na een wall ride in de speciale kamer die bereikbaar is via een pijp in “Shy Guy Bazaar”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler alsnog in de lava viel, zelfs wanneer “Smart Steering” AAN stond in “Dry Bones Burnout”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler van de baan raakte wanneer hij een Bullet Bill gebruikte tijdens rail riding in “Wario Stadium”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler niet kon gliden wanneer hij op een glide-paneel terechtkwam terwijl hij al aan het gliden was in de race van “Wario Stadium” naar “Airship Fortress”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler vast kwam te zitten in de grond tijdens de route van “Wario Stadium” naar “Airship Fortress”.
- Opgelost: een probleem waarbij het voertuig omhoog zweefde van de rail wanneer de speler een rail ride deed na een wall ride met een motorvoertuig in “Wario Stadium”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler van de baan raakte wanneer hij een Bullet Bill gebruikte op de shortcut tijdens de route van “Dandelion Depths” naar “Cheep Cheep Falls” in de “Ice Rally” van de “Knockout Tour”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler van de baan raakte tijdens het gliden op de route van “Dandelion Depths” naar “Cheep Cheep Falls” in de “Moon Rally” van de “Knockout Tour”.
- Opgelost: een probleem waarbij een groene schild op de grond vast kwam te zitten op de route van “Airship Fortress” naar “Dry Bones Burnout” in de “Heart Rally” van de “Knockout Tour”.
- Opgelost: een probleem waarbij de speler van de baan raakte wanneer hij in Bullet Bill veranderde boven op een gebouw in “Crown City” in de volgende races:
- Race van “DK Spaceport” naar “Crown City”.
- Race van “Koopa Troopa Beach” naar “Crown City”.
- Race van “Faraway Oasis” naar “Crown City”.
- Diverse andere problemen zijn opgelost om de gameplay-ervaring te verbeteren.