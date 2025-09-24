Mario Kart World Ver. 1.3.0 brengt welkome veranderingen

Nintendo heeft een gloednieuwe update uitgebracht voor Mario Kart World. Het brengt geen nieuwe content met zich mee, maar lost een flinke lading problemen op, maar past ook wat dingen aan. Zo kun je bijvoorbeeld op de kaart in Free Roam alle P Switches en Peach Medallions die je hebt afgerond terugzien. Ook kun je gemakkelijk je verplaatsen naar een P Switch.

Daarnaast zijn er wat kleinere aanpassingen rondom de gameplay zoals minder tijd voor een item box respawned en de belangrijkste voor velen: de kans op lap-type races in de selectie in VS Race en draadloze races is verder verhoogd. Zeker dat laatste werd door een redelijke groep om gevraagd. De volledige lijst staat hieronder vertaald, de originele vind je hier.

Zorg dat je Switch 2 met het internet is verbonden. Zoek het icoon van het spel op. Soms wil die bij het opstarten meteen updaten accepteer dan de update. Mocht dit niet gebeuren, druk dan voor het opstarten van de game op + of -. Selecteer Software Update en hier de optie met Internet.

Aanpassingen

Je kunt nu meedoen met vrienden die “Knockout Tour” spelen door “Friends” te selecteren via “Online Play” → “1p”.

Tot 2 spelers kunnen nu “Free Roam” spelen terwijl ze wachten, als de game vol is bij het proberen mee te doen met vrienden die “Race”, “Knockout Tour” of “Battle” spelen in “Online Play”.

De “Free Roam”-kaart toont nu de locaties van P Switches die je hebt geraakt en Peach Medallions die je hebt verzameld. Je kunt nu een P Switch selecteren vanaf de kaart en verplaatsen naar een locatie in de buurt van die P Switch.

In “Free Roam” kun je nu veranderen in het personage dat in de UFO is getrokken. Dit helpt om personages vrij te spelen waar je normaal Kamek voor nodig hebt. Als “Dash Food” in “Settings/Controller” is ingesteld op “Doesn’t transform”, dan verander je niet.

Het is nu makkelijker om UFO’s tegen te komen in “Free Roam”.

De voorwaarden voor het verschijnen van bepaalde Peach Medallions in “Free Roam” zijn aangepast.

Bij het toekijken in “Knockout Tour” of “Balloon Battle” in “Online Play” of “Wireless Play”, kun je nu zelf kiezen naar wie je kijkt, zelfs wanneer je de Joy-Con 2 of een horizontale Joy-Con gebruikt.

De tijd tussen het verdwijnen van een item box en het opnieuw verschijnen is verkort.

De invincibility tijd na een spin of crash tijdens een race is verlengd.

De kracht van sprongen bij het landen op een rivaal van bovenaf is verminderd.

De tijd tussen wanneer je finisht en het starten van spectating in “Knockout Tour” of “Balloon Battle” in “Online Play” of “Wireless Play” is verkort.

De tijd tussen het passeren van een checkpoint en het tonen van de ranglijst in “Knockout Tour” in “Wireless Play” en “LAN Play” is verkort.

De kans dat lap-type courses verschijnen bij de selectie van de volgende baan in “VS Race” en draadloze races is verder verhoogd.

Opgeloste problemen