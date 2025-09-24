Puzzelavontuur D-topia aangekondigd voor Switch (2)

Uitgever Annapurna Interactive heeft verscheidene nieuwe games aangekondigd. Eén daarvan is D-topia, een puzzelavontuur. Deze game zal zowel op de Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 verschijnen. Een releasedatum is vooralsnog bekend. Wel is onthuld dat de game volgend jaar al zou moeten verschijnen. Een trailer kan je hieronder bekijken.

Beeld je een toekomst in waar geluk wordt geregeld door AI. Om geluk te maximaliseren is het Utopia Project opgezet. Jij bent de nieuwste ‘resident Facilitator’ in D-topia. Jouw taak is om problemen op te lossen. Dit doe je door puzzels op te lossen. Maar wat als de problemen verder gaan dan alleen mechanisch? Welke keuzes maak je dan om het welzijn van de bewoners te waarborgen?

