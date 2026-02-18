Meat Grinder komt in 2026 naar Nintendo Switch 2

Ultimate Games en Panic Panda hebben aangekondigd dat Meat Grinder in 2026 naar de Nintendo Switch 2 komt.

Meat Grinder is een bijzondere mix van een openwereldavontuur en een hotdog simulator. De game speelt zich af in de mistige stad Grimshore. Hier begin je een eigen hotdogkraam. Overdag ben je druk met het klaarmaken van eten, het bedienen van klanten en het draaiende houden van je zaak. Maar om genoeg ingrediënten te verzamelen, moet je ook de stad in. Tijdens deze tochten ontdek je vreemde plekken en kom je in mysterieuze situaties terecht. Soms moet je keuzes maken die niet helemaal netjes zijn om je winkel open te houden. Naast het runnen van je kraam kun je Grimshore vrij verkennen, zijmissies uitvoeren en geheimen ontdekken. Het verhaal draait om het verleden van je personage en de duistere geheimen van de stad.

Durf jij deze duistere onderneming aan? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!