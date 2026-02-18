Zooseum-DLC voor Two Point Museum nu verkrijgbaar

Na wat vertraging is de Zooseum-DLC voor Two Point Museum vanaf gisteren te koop voor de Nintendo Switch 2. Het leuke is dat de uitbreiding tot en met 24 februari met een 10% launchkorting verkrijgbaar is in de Nintendo eShop. De Zooseum-DLC kwam afgelopen 2 december al uit voor PS5, Xbox Series en pc, maar Switch 2-spelers moesten wat langer geduld hebben. Gelukkig is het wachten voorbij, ook wij kunnen nu met de gloednieuwe Wildlife museumlocatie aan de slag!

Mocht je de basisgame nog niet gespeeld hebben of daar nog over twijfelen, lees dan vooral onze review. Die vindt je hier. Two Point Museum is inmiddels het derde deel in de Two Point-reeks van Two Point Studios. Zoals de naam al aangeeft, verruil je hier het ziekenhuis en de universiteit voor je eigen museum.

Ga jij met de Zooseum-DLC van Two Point Museum aan de slag?