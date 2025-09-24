Capcom onthult wanneer C. Viper naar Street Fighter 6 komt

Sinds de lancering van de Switch 2 is Street Fighter 6 beschikbaar op het apparaat. In onze review kon je al lezen dat het een uitstekende port is en zeker een aanrader. Op lancering kon je de Year 1 + 2 Edition kopen met daarin alle eerder verschenen DLC-personages. Ondertussen zijn we al even bezig aan het derde jaar qua DLC. Nu heeft Capcom onthuld dat het tweede personage van het derde jaar, C. Viper op 15 oktober in het spel verschijnt.

Dit deden ze tijdens hun presentatie voor Tokyo Game Show. Dit evenement begint morgen en verschillende aanwezige bedrijven onthullen nu nieuwe informatie over hun games. In de nieuwe trailer van C. Viper zien we haar goed in actie. Zo zie je niet alleen standaard aanvallen, maar ook duidelijk elementale aanvallen en verschillende skins.