Techno Banter verschijnt deze maand op de Switch

Afgelopen zomer werd Techno Banter aangekondigd, een techno-infused bouncer simulator. De game stond gepland voor eind 2024, maar kon die datum net niet halen. Niet dat we heel lang hoeven te achten, want Crunching Koalas en Dexai Arts hebben nu aangekondigd dat de game op 30 januari verschijnt. Om dit aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Techno Banter speel je als portier van de Green Door-club, gelegen in een dystopische stad waar de underground ravecultuur centraal staat. Jij speelt Nil, iemand die ooit bezig was beroemd te worden, maar nu als uitsmijter bij de Green Door club staat. Jouw taak? De sfeer behouden door te bepalen wie er wel en niet naar binnen mag. Wie is er een feestbeest en wie niet? Elke nacht brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, eveneens een hele parade en gekke, charmante en excentrieke personages, elk met hun eigen achtergrond, stijl en persoonlijkheid. Jij hebt maar enkele momenten om te bepalen wie door naar binnen mag: zijn deze personen hier om te dansen of zijn ze op zoek naar moeilijkheden? Zien ze er een beetje goed uit of brengen ze iedereen naar beneden door hier alleen maar te zijn?

Deze ervaring zou daarnaast niet compleet zijn zonder een goede techno-soundtrack. De ontwikkelaars van Dexai Arts zijn afkomstig uit Berlijn, en hun connectie met de Berlijnse technoscene is duidelijk voelbaar in het spel. Ze hebben lokale DJ’s uit de stad betrokken om de muziek in de game te verzorgen. Techno Banter heeft al meerdere prijzen gewonnen en is geselecteerd voor het Guerilla Collective van dit jaar.