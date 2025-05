Missing Banban is nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Er is weer een nieuwe titel toegevoegd aan de populaire Garten of Banban-serie op Nintendo Switch. Missing Banban is vanaf vandaag beschikbaar en brengt iets heel anders dan de vorige delen: dit keer krijg je een intense side-scrolling actieplatformer voorgeschoteld.

In Missing Banban speel je als Sheriff Toadster, de enige paddenstoel met genoeg lef om je vermiste vriend op te sporen. Terwijl een duistere kracht over de wereld hangt, moet jij springen, klimmen, schieten en uitvogelen wat er aan de hand is. Onderweg ontmoet je vreemde figuren en bezoek je allerlei gebieden, van stranden en bossen tot geheime fabrieken. Gebruik verschillende wapens en speciale krachten, ontwijk gevaarlijke vallen en vecht tegen vijanden zelfs tegen oude bekenden die nu zijn overgenomen door een mysterieuze ziekte.

Ben jij dapper genoeg om dit avontuur aan te gaan? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!