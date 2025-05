Starlight Legacy nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Heb je zin in een ouderwets goed avontuur? Starlight Legacy is deze week verschenen op Nintendo Switch, en brengt je terug naar de sfeer van de klassieke 16-bit JRPG’s. De game is ontwikkeld door Decafesoft en uitgebracht door Eastasiasoft.

In dit retro-avontuur bezoek je het koninkrijk Evaria, een wereld vol pixelart, magie en geheimen. Vier provincies, een verwelkte magische boom, en twee helden Ignus en Teryl staan centraal in een verhaal vol vrijheid. Je kiest zelf in welke volgorde je de gebieden verkent, en de vijanden passen zich aan jouw voortgang aan. Geen laadtijden, gewoon lekker rondreizen van stad naar kerker tot open veld. Naast het klassieke turn-based vechtsysteem kun je zelfs de lucht in, dankzij vliegmomenten in 3D! Verzamel relikwieën, red de Eternity Tree en breng de balans terug.

Welke provincie ga jij als eerste ontdekken? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!