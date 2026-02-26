[Prijsvraag] Win één van drie Mario Tennis Fever goodiepakketten

Mario Tennis Fever is nog niet al te lang uit en wij kunnen je tennisplezier nog wat vergroten. Van Nintendo mogen wij namelijk drie goodiepakketten weggeven aan onze lezers. In het pakket zit het volgende: een pet, een shirt (maat L), een tennisbal, notitieblokje, een stickervel en een handdoekje. Perfect dus voor een sportieve dag. Wil je meedoen? Lees dan snel verder.

De regels om mee te doen zijn simpel. Laat ons voor 8 maart 23:59 in de comments weten tegen of met welk personage uit het Mario-universum jij wilt tennissen en waarom juist met dat personage. Hiervoor hoef je je niet te beperken tot personages in die al in het spel zitten.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. Iedereen mag slechts een keer meedoen. De winnaar worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijs wordt per post toegestuurd via de partner Nintendo Nederland. Hiervoor zullen de naam-en-adresgegevens gedeeld worden met Nintendo Nederland. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de goodies. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag, ook kunnen wij niet een vervangende prijs verzorgen.