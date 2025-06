[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 25

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 17 juni

Soms is ware liefde dichterbij dan je denkt. Héél dichtbij zelfs, als we Date Everything mogen geloven. In deze Visual Novel ben je op zoek naar liefde, en dat kun je werkelijkwaar overal vinden! Wanneer je je baan verliest door AI zit het allemaal even niet mee. Maar blijkbaar lacht het geluk je toe, want je vindt een pakketje met een zonnebril voor de deur. Als je deze mysterieuze ‘dateviators’ ontvangt en opzet, ontdek je namelijk dat je huis vol potentiële partners zit! Van je piano tot je stofzuiger en je rookalarm tot je wasmachine, hoe heb je dit ooit kunnen missen. In je huis zijn maar liefst honderd mogelijke dates te vinden. En je interacties met deze figuren kunnen per personage leiden tot minstens drie verschillende eindes. Klinkt als datechaos met een heerlijk idioot plot dus!

De game is bovendien ingesproken door bekende stemacteurs, met onder andere Felicia Day en Grey DeLisle. Op die manier komt alles nog meer tot leven. Afhankelijk van hoe reageert op bepaalde personages word je verliefd of vrienden. Benieuwd wat wij ervan vonden? Je kunt hier alvast onze review lezen.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 19 juni

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army is een remaster van de klassieke actie-RPG uit de Shin Megami Tensei-reeks, met verbeterde graphics, vernieuwde gameplay en extra content. In de game neem je de rol aan van Raidou Kuzunoha XIV, een demonische detective in het Taisho-tijdperk van Japan, met zijn trouwe kat Gouto aan zijn zijde. Terwijl Raidou de waarheid achter verdwijningen ontrafelt, ontdekt hij een sinister complot dat de hele stad dreigt te verwoesten. Een geheimzinnige militaire organisatie voert experimenten uit met verboden krachten, wat leidt tot de opkomst van een mechanisch leger zonder ziel. Om deze dreiging te stoppen, moet Raidou samenwerken met onwaarschijnlijke bondgenoten en zijn demonische krachten tot het uiterste drijven. Het summonen en bevechten van demonen speelt een cruciale rol, en deze remaster voegt verbeterde AI, aangepaste moeilijkheidsgraden en quality-of-life-updates toe om de ervaring te verfijnen.

Hungry Meem

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 19 juni

Hungry Meem is een game over hongerige mysterieuze wezentjes genaamd Meems. Als speler tref je bij de start van de game een plaatjesboek over Meems aan. Je leert dat de Meems onder de ‘World Tree’ leven en het gevaar lopen uit te sterven. De ‘Miraculous Pot’ die allerlei lekkernijen kan koken is namelijk vernietigd. Het is aan jou om dit lot te veranderen en de kolonie van Meems weer op te bouwen. Dat doe je door te interacteren met het plaatjesboek. Verzamel grondstoffen, laat de World Tree groeien en bouw allerlei faciliteiten voor de Meems. Door het leren van nieuwe vaardigheden verander je het uiterlijk van je Meems. Het is zelfs mogelijk om nieuwe Meems te creëren door ze aan elkaar te koppelen. Lukt het jou om het verhaal van de Meems tot een goed einde te brengen?

Wat verder verschijnt in de week van 16 tot en met 22 juni

16 juni – Gex Triology

17 juni – Date Everything – Lavish Edition

17 juni – The Eternal Die

17 juni – Rooftops Alleys

18 juni – Holo Parade – Deluxe Edition

18 juni – Hololive Treasure Mountain Megapack

18 juni – No Sun To Worship

18 juni – Without a Voice

19 juni – RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army Pakket

19 juni – Chronicles of the Wolf

19 juni – Gatewalkers

19 juni – Bloom Paradise

19 juni – Fortune’s Bay

19 juni – 100 in 1 Game Collection

19 juni – Nova Hearts

19 juni – Blast Rush LS

19 juni – Through the Nightmares

19 juni – Cornhole

19 juni – Knievel

19 juni – Finnigan Fox

19 juni – Shadowframe

19 juni – EGGCONSOLE ‘Tritorn’ MSX

19 juni – Kokoro Clover Sun: Prehistoric Invaders

19 juni – Nif Nif

19 juni – Bag Hero

19 juni – Korean Drone Flying Tour Yadal Dock

19 juni – Sea Fantasy

19 juni – Balavour

19 juni – Collie Call: Farm of Tomorrow

20 juni – The Original Moorhuhn Hunt + Moorhuhn Remake

20 juni – Rail Route

20 juni – Hope’s Farm 2

20 juni – Pirate Trails: Tentacles and Treasures

20 juni – Cats Visiting Wild West

21 juni – Cat Terror: The Abandoned House

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.