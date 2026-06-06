The Wolf Among Us 2 en remaster van eerste deel aangekondigd voor Switch (2)

Telltale Games heeft een lastige periode achter de rug, maar zijn de fans van The Wolf Among Us nog niet vergeten. Vandaag is er een nieuwe trailer onthuld van The Wolf Among Us 2 met eindelijk wat meer details. Dit na een flinke stilte rondom de game. We weten nu dat het spel in 2027 zal moeten verschijnen, bijna 10 jaar na de oorspronkelijke aankondiging.

The Wolf Among Us 2 speelt zich af na de gebeurtenissen van het oorspronkelijke deel. Zo keer je terug naar Fabletown, een plek vaar sprookjesfiguren tussen de gewone mensen leven. Tussen de groepen stijgt de spanning omdat er een strijd om de macht dreigt uit te breken. Als Bigby Wolff raak je verwikkelt in een gevaarlijk complot en is het aan jou om de waarheid te ontdekken en te bepalen wat voor soort persoon jij bent.

De game zal op flink wat apparaten verschijnen. Zo komt die naar Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X en pc. Om alvast warm te draaien, komt eind dit jaar nog een remaster uit van het eerste deel. Ook deze komt uit op Switch en Switch 2. Maar van de andere platformen slaat die de vorige generatie over.