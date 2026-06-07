Moomin: Midsummer Madness aangekondigd voor Switch & Switch 2

Er komt weer een nieuw point-and-click-avontuur over Moomin naar de Nintendo Switch en Switch 2! Uitgever Shochiku Games en ontwikkelaar Crossbridge Game Studios maken bekend dat ze werken aan Moomin: Midsummer Madness. Wanneer de game gaat verschijnen is nog onbekend, maar de release staat gepland voor later in 2026. Gelukkig krijgen we al wel een indruk door de aankondigingstrailer. Die kun je onderaan bekijken.

Gebaseerd op het boek Moominsummer Madness

Dit is niet het eerste Moomin-avontuur dat naar de Switch (2) komt. In april verscheen van de Noorse studio Hyper Games nog Moomintroll: Winter’s Warmth (volgens ons een dikke aanrader!). Dit was de spirituele opvolger van het muzikale avontuur Snufkin: Melody of Moominvalley uit 2024. We gaan met de derde game-titel dus van de sneeuw naar de zon. Alle drie de games zijn gebaseerd op boeken van de Zweedstalige Finse auteur Tove Jansson. Zij is één van de giganten van de Zweedstalige kinderliteratuur en bedenker van de Moomins (in het Nederlands de Moemins). Dit zijn Noorse trollen (al lijken ze meer op rechtop lopende nijlpaarden) die in hun eigen vallei – de Moeminvallei – wonen.

Moomin: Midsummer Madness is wederom een handgetekend point-and-click-avontuur, geïnspireerd op Tove Jansson’s Moominsummer Madness uit 1954. Nadat een onverwachte overstroming Moominvallei teistert, zoekt de familie Moomin hun toevlucht in een mysterieus drijvend theater. Jij speelt als Moomintroll en Little My terwijl ze proberen de weg naar huis terug te vinden. Het belooft een puzzelavontuur te gaan worden voor zowel fans als nieuwkomers!

Komt Moomin: Midsummer Madness op jouw wensenlijstje?