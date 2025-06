Olivier Lenheim schittert in de nieuwe Trails in the Sky trailer

Falcom heeft vandaag een gloednieuwe personagetrailer uitgebracht voor Trails in the Sky: First Chapter, en dit keer staat de flamboyante Olivier Lenheim in de spotlights. De mysterieuze muzikant wordt in de Engelse versie ingesproken door Matthew Mercer.

Olivier is een reizende artiest uit het Erebonian Empire met een flair voor drama én talent voor alles van piano tot luit. Charmant, eigenzinnig en niet bang om zichzelf in de schijnwerpers te zetten. Zijn excentrieke gedrag zorgt regelmatig voor verwarring, maar soms blijkt het juist verrassend handig. Wat voert hij precies in zijn schild in het Liberl Kingdom? Niemand weet het zeker… maar één ding is duidelijk: met Olivier in je team is het nooit saai. Zijn scherpe blik en verborgen motieven maken hem tot een opvallend en kleurrijk personage. En we zijn vooral benieuwd welk en we zijn vooral benieuwd welke verrassingen hij nog voor ons in petto heeft tijdens het avontuur.

