Uren aan gameplay gelekt van Harmony de gecancelde 3D platformer van Retro Studios

Retro Studios is natuurlijk de legendarische Nintendo studio die verantwoordelijk was voor de Metroid Prime trilogie en de laatste twee Donkey Kong Country games. Maar na de verschijning van Donkey Kong Country: Tropical Freeze hebben we een lange tijd niets meer van Retro vernomen. In de jaren tussen Tropical freeze en Metroid Prime 4 hebben ze aan meerdere projecten gewerkt, die helaas gecanceld zijn. Één van deze projecten was de 3D platformer Harmony. Een vroege build van deze game is nu gelekt en de YouTuber Stumblyn heeft hier een 4 uur durende YouTube video van gemaakt welke je hieronder kunt kijken.

In de video krijg je een indruk van verschillende vijanden, levels en combat mechanics. Ook zien we de hoofdpersoon op een gegeven moment op diverse beesten rijden. Welke kant het uiteindelijk zou opgaan met deze game zullen we nooit weten. Maar het ziet er in ieder geval heel anders uit dan wat we gewend zijn van Retro.