Nintendo Direct bevestigd voor 12 september

Jahoor het is weer zo ver, er komt een nieuwe Nintendo Direct aan. Zoals veel insiders al hadden geteased is het vrijdag tijd voor een Nintendo Direct. Dit is in tegenstelling tot die van eerder in de zomer geen Partner Direct, Indie World of game specifieke. Nee het is een brede Direct en die begint om 15:00 op 12 september.

Op het moment is er niets bekend gemaakt over de inhoud. Wel wordt er verwacht dat we meer horen over Metroid Prime 4, Hyrule Warriors en de 40ste verjaardag van Super Mario. Er is daarnaast geen uitspraak gedaan dat er alleen Switch 2 games zullen voorkomen, dus nieuwe games voor de Switch 1 zijn ook zeker nog een mogelijkheid. Het is ook nog niet bekend gemaakt hoe lang de Direct zal duren.

Update: Via X is bevestigd dat de Direct ongeveer 60 minuten zal duren. Ook is het bekend dat er zowel Switch 1- als Switch 2-games voorbij zullen komen.