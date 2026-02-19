Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition heeft vanaf nu een Switch 2 Edition

Onverwachts, maar zeker een fijne aankondiging: Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition is vandaag onthuld. Nintendo heeft vandaag bekend gemaakt dat de JRPG van Monolith Soft ook per direct te koop is voor de Switch 2. Deze versie is op het moment alleen digitaal te verkrijgen, maar verschijnt op 16 april ook fysiek in de winkels. Deze nieuwe versie kost € 64,99 voor nieuwe spelers, of je kunt een upgradepack kopen voor € 4,99.

Hiervoor krijg op de tv 4K-resolutie en een vloeiende framerate tot 60 fps. In handheld krijg je een resolutie van 1080p met ook een maximale framerate van 60 fps. Wat hier bedoelt met maximale framerate is nog onduidelijk. Een snelle blik op de game geeft geen instellingen voor een quality of performance ervaring. Mogelijk wordt hier bedoeld dat de gameplay 60 fps is, maar de scènes zelf op 30 zijn gebleven. Hiervoor hebben we een vraag aan Nintendo gestuurd.

Voor wie Xenoblade Chronicles X nog niet kennen: In deze game speel je als één van de laatste overlevende mensen die neergestort zijn op de planeet Mira. Met als laatste stad van de mensheid, New Los Angeles, als je thuisbasis moet je de gevaarlijke wereld verkennen en op zoek gaan naar andere mensen in stasis. Hiervoor heb je krachtige wapens tot je beschikking, maar ook de Skells, grote exoskeletten waarmee je rond kunt vliegen. Ondertussen word je ook constant tegengewerkt en aangevallen door een buitenaardse soort die een enorme hekel aan mensen hebben. In deze review voor de Switch-versie kun je nog wat meer lezen en kijken of het mogelijk een game voor jou is.