STORY OF SEASONS: Grand Bazaar ontvangt een nieuwe trailer

Tijdens de Nintendo Direct die we eind maart konden bekijken werd er aangekondigd dat STORY OF SEASONS: Grand Bazaar naar Nintendo’s hybride console zou komen. Niet veel later maakte ontwikkelaar en uitgever Marvelous bekend dat het spel ook naar de Switch 2 zou komen op dezelfde dag, woensdag 27 augustus. We zullen dus nog ongeveer vier maanden moeten wachten op de game die oorspronkelijk op de Nintendo DS verscheen. Toch heeft het Japanse YouTube-kanaal van Marvelous een nieuwe trailer online gezet, waarin we nog meer van deze titel te zien krijgen. De video is onderaan dit artikel te bekijken!

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar speelt zich af in een knus plaatsje in een vallei, genaamd Zephyr Town. Dit dropje, waar de wind altijd waait, begin jij jouw gloednieuwe leven! Het spel belooft een diepgaande landbouw-levenssimulatie te zijn die barst van activiteiten. Zo is het onder andere mogelijk om voor je gewassen en dieren te zorgen. De producten die jij zelf hebt verzamelt kun je vervolgens verkopen tijdens de wekelijkse dorpsbazaar.