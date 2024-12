[Review] Quilts & Cats of Calico – Cozy bordspel

Kattenliefhebbers opgelet, Quilts & Cats of Calico is er om je hart te veroveren. Eerder verscheen het bordspel Calico en deze werd ontzettend goed ontvangen. Niet gek, want het naaien van een quilt onder het genot van schattige katten is natuurlijk hemels. Tenzij je allergisch bent voor katten, dan kan het wat minder gezellig klinken. Quilts & Cats of Calico is dan weer de digitale variant van het bordspel. En niet alleen dat, er zitten wat leuke extra toevoegingen bij. Of Quilts & Cats of Calico een aanrader is, lees je in onze review!

Het bordspel in een digitaal jasje

Als baasje van een kat kan ik games met katten goed waarderen. Toen Quilts & Cats of Calico werd aangekondigd voor de Nintendo Switch, kon het niet anders dan dat ik die game zou spelen. Bordspellen vind ik op zijn tijd wel leuk, maar ik mis vaak de mensen om mee samen te spelen. Vandaar dat mijn voorkeur tegenwoordig uitgaat naar de digitale varianten daarvan.

Naast tegen het spelen van de computer kan je ook online tegen mensen spelen. Het mag dan tegen de computer spelen heten, maar voor mij voelde het meer alsof ze niet bestonden. Daarom had ik al snel de tegenstander uitgezet en ben ik voorval voor mezelf gaan spel. Mijn voldoening haalde ik namelijk voornamelijk uit het maken van mooie quilts met bijbehorende hoge scores. Daarbij is het mogelijk om lokaal tegen menselijke tegenstanders te spelen. Online is vanwege eerder genoemde redenen ook niet aan mij besteed. Het is prettig dat het is toegevoegd en het werkt ook goed zolang er mensen te vinden zijn.

Het naaien van je quilt

Hoewel ik geen ervaring heb met het bordspel, was het doel van de game snel duidelijk. Middels een beknopte, maar duidelijke uitleg zit je al snel in de game. Het doel van de game is om de meeste punten te verzamelen door je quilt op een bepaalde manier te creëren. Daarvoor leg je telkens een lapje stof neer in je quilt. Elk stukje heeft zo zijn eigen kleur en patroon.

Je hebt ‘Design Goal Tiles’ die aangeven wat voor combinaties aan stukjes stof eromheen moeten liggen om punten te scoren. Dat gaat dan om bijvoorbeeld AAA-BBB. Dat betekent drie stukje van dezelfde kleur en nog eens drie stukjes van dezelfde kleur. Echter, je kan ook die combinatie maken met de patronen. Dus tweemaal drie keer hetzelfde patroon. Mocht je het nou voor elkaar krijgen om zowel met de kleuren als de patronen die combinatie te vormen, dan krijg je extra punten. Ook zijn er punten te scoren door katten aan te trekken met specifieke combinaties of door drie lapjes met dezelfde kleur aan elkaar te leggen. Bovendien zijn er nog veel meer mogelijkheden, maar dat leer je vanzelf tijdens het spelen.

Puzzels

In de verhaalmodus krijg je allerlei puzzels voorgeschoteld om op te lossen. Het begint bij makkelijke puzzels, maar die worden steeds lastiger. Zo krijg je onder andere opdrachten om een specifiek aantal knopen te krijgen of juist een bepaalde combinatie. En dat alles onder het genot van een verhaal. Het verhaal is weliswaar niet echt iets om over naar huis te schrijven, maar het is voldoende om de puzzels interessanter te maken. Wat mij betreft is de verhaalmodus een goede toevoeging, al zal het niet iedereen aanspreken vanwege de puzzels.

Een stelletje ongeregeld

Visueel gezien weet Quilts & Cats of Calico een hoop goed te doen. Het heeft wat cozy om de katten over het scherm te zien lopen, terwijl je zelf je quilt aan het naaien bent. Het voelt alsof je heerlijk kunt ontspannen en is wat mij betreft een aanrader voor wie daarvan houdt. Daarbij spatten de kleuren van het scherm en ontdek je telkens weer wat nieuws. Een geinige toevoeging vind ik de mogelijkheid om zelf je katten te ontwerpen. Dat geeft het net dat beetje extra persoonlijkheid. Wie wil nou niet zijn favoriete kat in zijn spel zien ravotten?

De besturing verloopt via de knoppen of het touchscreen. Voor een spel als dit is touchscreen een fijne toevoeging. Dat maakt het allemaal net wat prettiger in gebruik. Om in een menu te navigeren gebruik ik normaal de richtingsknoppen en niet de linkerstick. Gek genoeg, werken die knoppen niet en ben je verplicht de stick te gebruiken. Geen al te grote problemen, maar het had fijn geweest om dat in het menu te kunnen gebruiken.