Na annuleren van de trilogie in het westen komt Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 toch naar de Switch in Azië

Na het teleurstellende bericht eind vorig jaar dat uitgever Idea Factory definitief de stekker uit de Westerse release van de Hyperdimension Neptunia-trilogie had getrokken, volgt nu ineens een verrassende aankondiging van eastasiasoft. Zij gaan namelijk een fysieke release verzorgen van Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 voor de Nintendo Switch in Azië. En het goede nieuws is dat deze versie Engelse ondersteuning gaat krijgen. Dus fans in het Westen die deze remake graag willen hebben, kunnen de fysieke editie met een gerust hart importeren.

De pre-order voor de fysieke versie van Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 start op 1 mei om 17 uur Nederlandse tijd. De game is te bestellen bij Playasia, via deze link. Je hebt de keuze tussen een standaard fysieke versie van de game of een limited edition. De limited edition heeft een beperkte oplage van 2000 stuks en bevat naast de game allerlei goodies zoals een soundtrack, art book en acryl standees.

Het is trouwens nog steeds gissen waarom de gehele trilogie voor het Westen werd geannuleerd. Het enige dat Idea Factory hierover naar buiten heeft gebracht is dat de games niet zouden voldoen aan de Nintendo-richtlijnen. Nintendo Switch-eigenaren die ook een PlayStation 4 of 5 in hun bezit hebben kunnen de reeks eind dit jaar wel voor dat platform aanschaffen. Dan verschijnt de Hyperdimension Neptunia Re;Birth-trilogie in het Westen voor de PlayStation 4.

Ben je nieuwsgierig naar de Switch versie van Hyperdimension Neptunia Re;Birth1? Bekijk dan de nieuwe gameplay trailer hieronder!