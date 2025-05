Rift of the NecroDancer krijgt Pizza Tower DLC

Meteen na de Nintendo Direct van 27 maart verscheen Rift of the NecroDancer in de Nintendo eShop. Na een eerdere DLC met muziek van Celeste is er nu een DLC in samenwerking met Pizza Tower aangekondigd. De vier tracks zijn vanaf 21 mei te verkrijgen voor de Nintendo Switch. Er is nog geen prijs bekend, maar het lijkt logisch dat ook deze liedjes €1,99 per stuk gaan kosten of een bundelprijs van rond de €6.

In Rift of the NecroDancer is het aan Cadence om zich in muzikale duels te verdedigen tegen monsters die rondhangen in de Rift. De Pizza Tower DLC voegt de volgende vier liedjes toe:

It’s Pizza Time! door Mr. Sauceman

The Death that I Deservioli door Mr. Sauceman

Unexpectancy, Pt 3 door Mr. Sauceman

World Wide Noise door ClascyJitto

Ben je nieuwsgierig naar de Pizza Tower DLC voor Rift of the NecroDancer? Bekijk dan de trailer hieronder!