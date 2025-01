Nieuwe releasedatum Symphonia

Begin november werd de releasedatum bekend gemaakt voor Symphonia, een prachtige muzikale platformer. De game zou op 5 december naar de Switch komen, maar enkele dagen voor die datum werd bekend gemaakt dat het deze datum niet zou halen. HeadUp Games en SunnyPeak gaven aan iets langer nodig te hebben om de game klaar te maken voor de Switch release. Een nieuwe releasedatumdatum werd toen niet gegeven, alleen dat het begin 2025 zou zijn. En gelukkig klopt dat, zo blijkt. De nieuwe releasedatum staat momenteel namelijk gepland voor 23 januari. Benieuwd of deze game de moeite waard is? Tijdens een preview sessie noemde wij de game al een ‘absolute aanrader’. Hoe dat zit kun je hier lezen. Een eerdere launchtrailer kun je alvast hieronder bekijken.

In Symphonia neem jij de rol aan van Philemon, een gemaskerde muzikant. Hij woont in de wereld van Symphonia, een wereld waarin muziek functioneert als de bron van leven en energie. Maar sinds de oprichters en hun orkest verdwenen zijn is het land langzaam in verval aan het raken. Maar wat als iemand een nieuw orkest samenstelt? Gewapend met een boog en viool ga je op pad. Hierbij zul je de boog gebruiken om de wereld te navigeren, terwijl je met je muziek eeuwenoude mechanieken in de wereld tot leven brengt. Verzamel muzikale grootheden en speel adembenemende muziek om de wereld te redden.