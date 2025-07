Neon Mafia gaat Neon Clash -Echoes of the Lost- heten

In 2023 kondigde Voltage Inc. drie gloednieuwe games aan voor de Nintendo Switch. Inmiddels is Red Bell’s Lament uit, maar de andere twee nog niet. Van één heeft AmuLit, de nieuwe naam voor de consoletak, de titel onthuld. Waar de game eerst bekend stond als Neon Mafia, weten we nu dat de game Neon Clash -Echoes of the Lost gaat heten. Bovendien is onthuld dat de game gepland staat voor winter 2025.

🔫Neon Clash🔫



Project code #NeonMafia is coming to you with a brand new name and account!

Say hello to Neon Clash -Echoes of the Lost-!



Follow the account below for all the latest on #NEcho✨

It's gonna be a wild ride, and we'd love to have you with us!@NeonClash_EL #AmuLit pic.twitter.com/4sFvptEhbf — 【Official】AmuLit Global (@AmuLit_Global) July 17, 2025

Over het verhaal van Neon Clash is nog weinig bekend, net als welk stemacteurs de love interests inspreken. Deze informatie zal de komende tijd onthuld worden. Daarentegen is wel bekend wie het scenario heeft geschreven en dat is geen onbekende. Ririka Yoshimura, bekend van onder andere Cupid Parasite, is verantwoordelijk voor het scenario. De officiële site kan je hier bezoeken.

Nu de naam voor Neon Mafia eindelijk bekend is, blijft alleen Kaleido Tower nog over. Waarschijnlijk zullen we hier pas in de toekomst wat over horen. Wat verwacht jij van Neon Clash -Echoes of the Lost-? Laat het ons weten in de reacties!