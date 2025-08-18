Pokémon Champions zal de VGC standaard worden voor de World Championships + nieuwe info

Pokémon Champions zal volgend jaar verschijnen voor de Nintendo Switch, Switch 2 en mobiele apparaten. Voor mobiele apparaten zal de game gratis worden, maar voor de Switch apparaten zal er een betaalde versie beschikbaar komen.

Wat nieuwe informatie is, is dat de game gebruik gaat maken van een Omni Ring. Dit nieuwe voorwerp is de reden dat spelers hun Pokémon kunnen mega-evolueren. Ook zal deze gebruikt worden voor andere mechanics. Zo onthult de eerste afbeelding dat ook Z-Moves zullen terugkeren in Champions. Eerder zagen we al zowel Terestalisation als Mega Evolution, maar Z-Moves waren nog niet bekend gemaakt.

Misschien wel het belangrijkste nieuws is dat vanaf de lancering in 2026 Champions de plek gaat worden voor de Pokémon Video Game Championships. Dat betekent dus dat Scarlet & Violet niet meer de plek voor competitief Pokémon zal zijn en waarschijnlijk dat ook een volgende generatie dat niet meer zal zijn. Met Champions en de toevoeging van alle mechanics kunnen we er wel zeker van zijn dat deze game de kampioenschappen zal omgooien.