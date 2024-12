[Review] Fairy Tail 2 – gameplay is een flinke verbetering van de vorige

Fairy Tail is één van mijn favoriete anime en toen er een nieuw spel werd aangekondigd werd ik meteen enthousiast. Zeker aangezien de game zich voornamelijk afspeelt tijdens één van de intenste gedeeltes van de hele serie. Het eindgevecht tegen Zeref en de invasie van het Alvarez Empire. Dus hoe bevalt de tweede grote Fairy Tail game? Over het algemeen erg goed, maar het is zeker niet perfect.

Deze tweede game van Fairy Tail speelt zich dus af tijdens de Alvarez Empire Arc. Dit is de laatste verhaallijn uit de originele manga en anime. Fairy Tail moet het in deze arc opnemen tegen een vijand die al millennia een gevaar is voor de wereld, de Black Mage Zeref. Zeref komt op hun af om een bijzondere magie te bemachtigen, de Fairy Heart magie waarmee die oppermachtig moet worden. Hiervoor heeft hij een sterk leger opgebouwd met 12 enorm sterke generaals, de Spriggan 12. Stukje bij beetje zul je de Alvarez Empire verslaan. Dit met een zeer gevarieerd team en dat is waarschijnlijk wel het punt waar de game het meeste afwijkt van de manga/anime. Je hebt teamgenoten die op plekken zijn waar ze niet waren in de serie.

De keuze snap ik wel, de anime laat Fairy Tail namelijk erg opsplitsen waardoor ze meestal, maar met zijn twee of drie personen samen zijn. Nu heb je veel meer keuze qua teamsamenstelling. Dat is ook een toegankelijkere aanpak voor nieuwkomers in de serie. De game legt spelers goed uit wat er aan de hand is en door middel van een naslagwerk kun je bepaalde namen en termen gemakkelijk de achtergrond van lezen. Zeker aangezien de game helemaal aan het einde van de serie afspeelt is het een fijne toevoeging voor wat achtergrondinformatie.

Zeker aangezien de game ook flashbacks geeft op sommige punten en belangrijke personages op een goede manier introduceert hoef je niet bang te zijn dat je de game niet kunt doorspelen.

Magie van Fairy Tail blijft intact

Wat Fairy Tail een unieke serie maakt, is hoe alle leden van Fairy Tail echt om elkaar geven. Ondanks gevechten tussen elkaar (zoals tussen de Fire Dragon Slayer Natsu en Ice Mage Gray) zullen ze alles voor elkaar doen om elkaar veilig te houden. Het hele gevoel van familie wat de serie zo sterk opbouwt, komt erg goed terug in het spel. Van de constante gesprekken tussen elkaar, tot de background verhalen bij de kampvuren. Het spel weet de speciale feeling van de anime goed neer te zetten. Nog meer zelfs dan het vorige spel.

Nieuwe soort van gevechten

In het eerste deel waren de gevechten turn-based en had iedere aanval een bepaalde grid van wat ze konden raken. Dat maakte de game tactisch, maar trager. Zeker voor Fairy Tail waar de gevechten vol actie en gave momenten zit. Deze game verandert dat naar een geheel andere manier van spelen. Zo kun je combo’s maken met normale aanvallen, hiermee bouw je Ability Points op die je vervolgens kunt gebruiken voor specialere en krachtigere aanvallen. Deze aanvallen hebben verschillende types en elementen waarmee je dus kan richten op zwaktepunten van je vijanden.

Door slim gebruik te maken van aanvallen kun je het schild van vijanden breken. Ieder segment van een schild dat verdwijnt, geeft je een link attack met één van je twee teamgenoten. Wanneer alle segmenten leeg zijn kun je een extra sterke aanval gebruiken, een zogeheten Unison Raid. Hierna is je vijand een tijdje extra vatbaar voor schade.

Hier houdt de variatie niet op. De game laat je namelijk binnen gevechten ook je Fairy Rank opbouwen. Hoe hoger die ranking wordt, des te meer Ability Points je kunt bewaren, maar ook des te meer support je kunt inroepen via speciale support aanvallen. Deze kunnen variëren tussen daadwerkelijke aanvallen en het helpen van je personages.

Verder kun je nog constant wisselen tussen de drie personages die op het veld staan en de personages in het veld kunnen onbeperkt gewisseld worden met reserves (tot die allemaal K.O. zijn). Het zorgt voor een enorm dynamische manier van vechten die de game veel leuker en diverser maakt. Zeker aangezien je genoeg gevechten zult doorlopen.

Tot slot zit er nog een enorme diepgang in het spel door middel van Magic Origin. Magic Origin laat je door middel van skill points je verschillende teamgenoten aanpassen. Iedere teamgenoot kan 99 levels groeien en verdeeld over drie subcategorieën gebruiken. Ieder punt wat je uitgeeft kan verschillende bonussen geven. Van hogere stats tot nieuwe aanvallen of betere aanvallen. Mocht je het niet allemaal handmatig willen doen, dan kun je per personage bepalen of de punten automatisch verwerkt moeten worden.

Helaas is de performance niet geweldig

Ik heb de game natuurlijk op de Switch gespeeld, helaas is hier de game niet heel geweldig qua performance. Op sommige momenten lijkt die erg goed te draaien. Op andere momenten helaas een heel stuk minder. De laadtijden zijn vaak belachelijk lang en de framerate is ook niet iets om erg enthousiast van te worden. Het is jammer, want de game is ook grafisch niet heel indrukwekkend. Ja, in gevechten heb je veel effecten door de aanvallen, maar daar buiten valt het redelijk mee. Daarom had ik zelf wel een betere kwaliteit verwacht op dit vlak.