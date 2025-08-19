Nieuwe Cronos: The New Dawn trailer laat de Traveler het opnemen tegen Orphans

Vanavond werd gamecom 2025 officieel geopend door de Opening Night Live showcase. Een van de games die getoond werd was Cronos: The New Dawn, welke vorige maand onthuld werd voor de Switch 2. De game moet op 5 september verschijnen en nu is er dus een gloednieuwe trailer.

De gloednieuwe trailer kwam gepaard met een verschijning van de Traveler op het podium en begon met een blik op de wereld vanuit het oogpunt van een kat. De kat bevindt zich in de spookachtige ruines van New Dawn. Al snel wordt er gewisseld naar cinematografische beelden van de Traveler. die het opneemt tegen de Orphans een type angstaanjagende wezens waar je het veel tegen op zult moeten nemen.

Cronos laat de speler een abstracte versie van het Nowa Huta district van Poland verkennen binnen twee verschillende tijdlijnen. De eerste in een retro 198- tijdperk en de andere in een post-apocaliptische toekomst. Zoals waar Bloober bekend om is zal de game gevuld zijn met spanning, mysterie en psychologische diepgang.