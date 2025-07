Nieuwe details en trailer voor Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian

Nieuwe details en trailer voor Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the...

Koei Tecmo en Gust hebben nieuwe details gedeeld over Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, met een frisse blik op de synthese en gevechtssystemen én de connectie met Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator. Beide games vormen samen het 25e jubileumproject binnen de Atelier-serie.

Het verhaal speelt zich af na de val van Weltex en volgt Rias Eidreise en Slade Clauslyter op hun avonturen door het continent Lantarna. Bekende gezichten zoals Ryza, Klaudia en Ayesha maken hun opwachting en helpen je verder in het avontuur. Gevechten zijn turn-based en spelers kunnen strategisch gebruikmaken van “Multi-Actions” en een “Unite Gauge” voor krachtige aanvallen en unieke combinaties van voorwerpen. Ook het syntheseren van items krijgt meer diepgang. Door de “Gift Colors” van ingrediënten slim te combineren en gebruik te maken van speciale katalysatoren, ontstaan nieuwe recepten en krachtigere items. Bovendien zorgen dynamische dungeons en recruitbare fairies voor extra uitdaging én beloning.

Ben jij klaar voor het nieuwe hoofdstuk? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!