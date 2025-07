Taito brengt ritmische puzzelgame QQQbeats naar de Nintendo Switch

Taito heeft hun nieuwste project onthuld: QQQbeats. Deze nieuwe game, die dit najaar naar de Nintendo Switch komt, combineert puzzels met ritme en belooft een frisse, energieke ervaring. Of de game ook in het Westen verschijnt, is nog niet bevestigd.

In QQQbeats speel je een puzzelgame waarin je bubbels schiet en tegelijkertijd op de maat van de muziek knoppen indrukt. Het is een leuke combinatie van puzzels en muziek waar je snel in mee kunt komen. Je kunt alleen spelen, maar het is ook mogelijk om samen met een vriend te spelen. Dat kan zowel offline, met iemand naast je, als online, via het internet. QQQbeats heeft verschillende spelmodi speciaal voor twee spelers, waardoor het altijd leuk blijft om samen te spelen en elkaar uit te dagen. De game wordt gemaakt door Taito, een bekend bedrijf dat ook de klassieke Bubble Bobble-games heeft gemaakt. Ze hebben deze keer een moderne draai gegeven aan hun puzzelspel door muziek en vrolijke, kleurrijke beelden toe te voegen. Ook zijn er verschillende vocaloid personages zoals Hatsune Miku!

Lijkt deze mix van muziek en puzzels jou wat? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!