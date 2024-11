Nieuwe financiële resultaten Nintendo: Switch-verkopen lager dan verwacht

Nintendo heeft haar financiële resultaten voor november 2024 gedeeld. Uit de nieuwe cijfers komt onder andere naar voren hoe vaak de Nintendo Switch over de toonbank is gegaan, en dat is iets minder dan Nintendo aanvankelijk had verwacht. De hybride console van Nintendo is inmiddels 146,04 miljoen keer is verkocht, Nintendo had op meer gerekend. De Nintendo Switch-verkopen over de afgelopen zes maanden bedroegen 6,84 miljoen exemplaren. Dit is zo’n 31% minder dan een jaar eerder. Overigens zijn de verkopen alsnog behoorlijk indrukwekkend, zeker voor een console die al dermate lang op de markt is.

Nintendo heeft op basis van de financiële resultaten haar verwachtingen van de Switch-verkopen bijgesteld. Deze waren aanvankelijk 13,5 miljoen en zijn iets verlaagd, namelijk naar 12,5 miljoen exemplaren over het gehele fiscale jaar. Als reden van de lagere verkopen van de Switch ten opzichte van het jaar ervoor, noemt Nintendo onder andere het ontbreken van een echt grote game als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tot slot nog een opvallend feitje. Mario Kart 8 Deluxe blijft het maar goed doen, zelfs nog 7,5 jaar na release wist de titel nog steeds 2,31 miljoen keer te verkopen. In totaal staan deze verkopen nu op 64,27 miljoen. De cijfers van Nintendo kun je hieronder vinden:

Financiële cijfers Nintendo – November 2024

Betreft periode van 1 april t/m 31 oktober 2024

Operationele winst: 730 miljoen euro

Reguliere winst: 890 miljoen euro

Omzet: 3,16 miljard euro

Nintendo Switch-verkopen sinds lancering: 146,04 miljoen

Nintendo Switch-softwareverkopen in totaal: 1,3 miljard