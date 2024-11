[Review] The Sun Shines Over Us – Je bent niet alleen

The Sun Shines Over Us – Je bent niet alleen

Studenten staan onder torenhoge druk met een alsmaar oplopende studieschuld, zorgen om geld, het voldoen aan de verwachtingen van de docenten en nog veel meer. Het is dan ook niet gek dat de cijfers over de mentale gezondheid van studenten er steeds slechter uitzien. En dan missen we nog een ander belangrijk punt: de gevolgen van pesten. Het is niet niets en veel jongeren kunnen lastig met al deze negatieve gevoelens omgaan. In de visual novel The Sun Shines Over Us kaart de Indonesische ontwikkelaars Eternal Dream Studio en Niji Games deze problemen aan en weten ze perfect het gevoel van eenzaamheid, falen en minderwaardigheid over te brengen.

Eenzaamheid

Mentari is op haar vorige school zo gepest dat ze er helemaal doorheen zit. De enige uitweg lijkt om van school te veranderen en hopen op het beste. Maar was het maar zo simpel. Eenmaal op haar nieuwe school beland, merkt ze dat het kleinste ding al een paniekaanval kan veroorzaken. Ze krijgt al tijden therapie om daarmee om te gaan, maar voor haar voelt het elke keer als falen. Voor haar voelt het alsof iedereen over haar roddelt en dat niemand haar mag. Ze plaatst zichzelf in een isolement.Al is er een reddende engel: haar vriendin Kirana. Kirana probeert Mentari door de boze, enge wereld te loodsen met als uiteindelijk doel dat Mentari zichzelf gaat herpakken en zich openstellen. En daar kom jij als speler in beeld. Jij moet belangrijke beslissingen voor Mentari maken en zo bepalen hoe ze reageert. Op die wijze vorm je als het ware het verhaal en de toekomst van Mentari.

Vrees niet, er zijn alleen vrolijke eindes in The Sun Shines Over Us. Dit is echt een verhaal over hoe een kwetsbaar meisje weer van het leven leert te genieten en vrienden maakt. Ze ontdekt dat ze niet alleen is en dat veel meer studenten kampen met angsten of irrationele gedachtes. Als speler is het bijzonder om zo’n inkijkje te krijgen in het leven van Mentari. Vele mensen zullen herkenbare situaties tegenkomen en zich kunnen relateren aan de hoofdpersoon. Het zorgt voor net dat beetje meer verbondenheid wat het verhaal doet leven.

The Sun Shines Over Us

Waar de titel van de game in het begin wat ongerelateerd lijkt, verandert dat gaandeweg. Het krijgt steeds meer lading en op het einde is het volkomen duidelijk waarom deze game The Sun Shines Over Us heet. Alleen daarom is het al de moeite waard om deze visual novel te spelen. Op het verhaal is amper wat aan te merken, zo goed weet het een herkenbaar verhaal neer te zetten.

Daarentegen zijn er ook een aantal mindere punten die invloed hebben op het spelen. Het opslaan werkt nogal brak. Er is een autosave en je kan handmatig opslaan. Hoewel ik handmatig opsloeg, moest ik elke keer vanaf het begin van de scène starten terwijl ik al halverwege was. Dan ontgaat mij echt het nut van handmatig opslaan als het toch geen zin heeft. De vertaling is middelmatig. Ja, het is leesbaar, maar het is met vlagen houterig. Ook staat het bol van de tikfouten die er makkelijk uitgehaald hadden kunnen worden. De hoeveelheid was echt onnodig. Het leek wel alsof niemand de vertaling had nagekeken.

Als laatste minpunt, er was wat geks gaande met de touchscreenbesturing. Deze werkt goed tot je bij een CG komt. Als er een CG in beeld is werkt touchscreenbesturing alleen nog in het tekstvak. Normaal gesproken, en ook in de rest van de game, werkt het overal op het scherm om de tekst door te klikken met je vinger.

Betekenisvolle boodschap

The Sun Shines Over Us moet je niet met de top van de visual novels vergelijken. Dan wordt deze game echt zwaar tekort gedaan. Dat komt doordat dit spel het niet moet hebben van een interessante setting of personages, wat de beste visual novels vaak wel hebben. Hier staan de gevoelens en gedachtes van studenten centraal. En dan voornamelijk de minder mooie kanten waar ze mee worstelen. Het kan daardoor wat confronterend zijn, omdat dit niet vaak op zo’n manier getoond wordt in games. Juist daarom verdient The Sun Shines Over Us een pluim om juist dat wel te doen. Wat mij betreft is het een game om zeker te spelen als je van een persoonlijk en realistisch verhaal houdt.