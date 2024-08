Nieuwe Quidditch Champions-video grapt met iconisch personage

De afgelopen weken zijn er meerdere trailers uitgekomen voor Harry Potter: Quidditch Champions. Een week geleden zelfs nog. Dit natuurlijk allemaal in aanloop naar de release, die voor andere platformen komende dinsdag al is. In een nieuwe short video op de Quidditch Champions-socials nemen ze zichzelf niet al te serieus, en we vinden het fantastisch! In plaats van alle beschikbare Zwerkbal-spelers in het zonnetje te zetten, zoals in de eerdere trailers, wordt de aandacht deze keer gevestigd op een iconisch en vooral meme-waardig personage uit de oude Harry Potter-games: PS1 Hagrid!

Yer a wizard, ‘Arry

Wie is opgegroeid met Harry Potter en de Steen der Wijzen voor de PS1 uit 2001, herkent deze pixels natuurlijk meteen. Niet alleen is het pure nostalgie, maar ook zijn diverse personages uit de game uitgegroeid tot ware memes vanwege hun… unieke uiterlijk. Het is een game uit 2001, dus realistisch zijn ze niet te noemen en het aantal pixels is soms op twee handen te tellen. PS1 Hagrid is veruit de meest ge-meme-de van ze allemaal, en waarschijnlijk zagen niet veel mensen deze verschijning in Quidditch Champions aankomen.

Maar wat is het idee achter deze video? Nou, hij is niet alleen maar gepost om ons te laten lachen of nostalgische gevoelens op te roepen. Op de Wizarding World-website staat een overzicht met allerlei easter eggs die we in Quidditch Champions kunnen verwachten, zoals iconische momenten uit de boeken en films. En de ultieme easter egg uit het lijstje is een PS1 Hagrid cosmetic! Spelers kunnen, zoals in de video te zien is, een PS1 Hagrid-masker dragen in al zijn gepixelde glorie. Wat wil een Harry Potter-fan van het eerste uur nog meer?

Harry Potter: Quidditch Champions komt op 3 september digitaal uit voor de meeste platformen, met een fysieke release die in november volgt. De Switch-versie zal rond de feestdagen van dit jaar verschijnen. Ga jij de game kopen? En kun jij de verleiding weerstaan om het PS1 Hagrid-masker op te zetten? Want stijlvoller wordt het eigenlijk niet, toch?